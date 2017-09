Novellana y Soto de Luiña celebran sus 25 años como "Pueblo ejemplar"

La Fundación Princesa de Asturias celebró ayer que hace 25 años Novellana y Soto de Luiña, en el municipio de Cudillero, lograron el premio "Pueblo ejemplar". La directora de la institución, Teresa Sanjurjo, destacó el trabajo de las zonas rurales asturianas para mantenerse con vida. "Veo que fue un premio muy bien otorgado porque aquí los vecinos siguen trabajando", celebró.

Sanjurjo recorrió los rincones principales de ambos pueblos. En Novellana, visitó la iglesia, la Casa de Pueblo y la finca donde tuvo lugar el banquete de la entrega del galardón hace 25 años; y en Soto de Luiña, la plaza, la iglesia y la que hoy es Casa de Cultura municipal. En este paseo estuvo acompañada por vecinos y autoridades locales.

El alcalde, Ignacio Escribano, destacó la importancia de estos galardones para los pueblos de Asturias porque son un impulso. "Aquí siempre se colabora y es cierto que piden poco y ayudan mucho. Son un ejemplo", dijo el regidor.

Las asociaciones de vecinos aprovecharon la visita de la directora de la Fundación Princesa de Asturias para pedir una audiencia con los Reyes de España en la visita que harán al Principado el próximo octubre. Esta solicitud tendrá que tramitarse a través de la Casa Real, ya que no depende de la Fundación. No obstante, Teresa Sanjurjo destacó que Don Felipe estaría "encantado de recibir (a una representación de vecinos de Novellana y Soto de Luiña), pero no sabemos si el tiempo se lo permitirá".

Ambos pueblos cudillerenses celebraron este verano el 25.º aniversario del galardón con una exposición de fotos de distintos momentos de la entrega de los premios "Pueblo ejemplar" y charlas culturales. Soto de Luiña recuerda además este año el 25.º aniversario del Europa Nostra a la Conservación del Patrimonio.