"It" mete miedo en la taquilla de Estados Unidos

La cinta de terror "It", basada en la popular novela homónima de Stephen King, volvió a dominar la taquilla estadounidense por segundo fin de semana consecutivo, por delante de estrenos como "American Assassin" o "Madre!".

Según datos publicados hoy por la web especializada Box Office Mojo, "It", dirigida por el argentino Andy Muschietti, ingresó 60 millones de dólares (50 millones de euros), una cifra que sitúa por ahora los ingresos globales del filme por encima de los 370 millones de dólares (309).

It", con un presupuesto de unos 35 millones de dólares (29 millones de euros), cuenta cómo un grupo de niños hace frente a la amenaza de Pennywise, un siniestro payaso con un terrible historial de violencia y asesinatos, cuya presencia afecta a la localidad de Derry, en Maine.

Bill Skarsgard, Finn Wolfhard, Jaeden Lieberher y Sophia Lillis son los protagonistas.

"American Assassin" se quedó con la segunda plaza gracias a sus 14,8 millones de dólares (12,3 millones de euros).

La cinta cuenta el ascenso en la CIA de un joven (Dylan O'Brien) adoctrinado por un veterano agente de la Guerra Fría (Michael Keaton), una pareja que deberá trabajar unida para esclarecer una serie de ataques sobre objetivos militares y civiles.

En el tercer lugar se quedó "Madre!", con apenas 7,5 millones de dólares (6,2), una cifra muy por debajo de lo esperado.

Este filme de Darren Aronofsky muestra la relación entre una acomodada pareja (Jennifer Lawrence y Javier Bardem) que es puesta a prueba cuando una serie de personas llegan a su casa por sorpresa, haciendo trizas su tranquilo mundo.

La cuarta plaza fue para la comedia romántica "Home Again", con 5,3 millones de dólares (4,4 millones de euros).

La película relata la historia de una mujer recientemente separada (Reese Witherspoon) que decide regresar a su Los Ángeles natal con sus dos hijas pequeñas en búsqueda de la felicidad

Por último, "The Hitman's Bodyguard" completó la lista con 3,5 millones de dólares (2,9).

En la obra, el mejor agente especializado en la protección de testigos (Ryan Reynolds) debe asegurar la supervivencia de su mayor enemigo, un asesino a sueldo (Samuel L. Jackson) cuyo testimonio es vital en un juicio contra un despiadado dictador.