Remedios Zafra gana el Anagrama de ensayo con "El entusiasmo"

"El entusiasmo. Precariedad y trabajo creativo en la era digital", obra de Remedios Zafra, ha ganado el 45.º Premio Anagrama de Ensayo, al que se han presentado 104 originales procedentes de trece países. El jurado estuvo compuesto por Jordi Gracia, Chus Martínez, Joan Riambau, Daniel Rico y la editora Silvia Sesé. Gracia afirma del texto ganador que "con una intrigante combinación de ensayo propositivo y narración intencionada, este libro se sumerge en el lado oscuro de la creación en la red y sus entusiastas colaboradores. Se convierten imperceptiblemente en trabajadores en precario, y hasta parece vivirse una feminización del trabajo en el peor sentido: voluntariosos, imaginativos, comprometidos pero explotados a menudo por ellos mismos y sus afanes competitivos".

Martínez, por su parte, afirma que la obra "ofrece una reflexión sobre la naturaleza de una revolución en la forma de entender el trabajo, el salario, la remuneración y la satisfacción personal en el campo de la cultura€ Y trata de cómo el sistema cultural y quienes trabajamos en él contribuimos negativamente a este cambio al anteponer el entusiasmo como motor. El libro atiende a las preocupaciones de un gran colectivo que se preocupa por la construcción de un mundo mejor, con valores de género y de igualdad sin precedentes, y cómo ese esfuerzo es, simultáneamente, la base de una nueva explotación. Es una lectura que no solo esboza un estado de la cuestión, sino que invita al lector a participar de un sentimiento que determina hoy las relaciones intergeneracionales y sus horizontes de futuro"l

Para Riambau "es un imaginativo ejercicio reflexivo sobre el mundo que habitamos, en el que su autora navega por los estudios sobre la cultura y las redes valiéndose con acierto de la fábula. Desde el convencimiento de que solo dos estados de ánimo constante hacen que la vida valga la pena ser vivida –el noble goce de una pasión creadora o el desamparo de perderla–, Remedios Zafra aborda la precariedad de los proletarios de la cultura que trabajan de forma entusiasta a cambio del mero reconocimiento y visibilidad, demasiado sumidos en su labor y en los espejos de las redes de este mundo de imágenes sin carne como para hacer la revolución".

Y Rico sostiene que Zafra "describe y denuncia con sibilina imaginación la nueva forma de pobreza y la enésima apariencia de libertad en la que viven los millares de jóvenes que se dedican a la cultura en este mundo neoliberal y digital de nuestros días. Reflexiona, en particular, sobre el modo en que la precariedad laboral y el imperativo de competivididad, rendimiento y visibilidad están obligando a los jóvenes artistas, escritores e investigadores a zambullirse en una especie de entusiasmo fingido con la tenaz y quizá vana esperanza de poder entregarse algún día al entusiasmo verdadero, a ese furor que anima la creatividad y se alimenta de ella".

Según informa la editorial Anagrama, "El entusiasmo" es un libro "con vocación de época, un ensayo sobre el sujeto precario en los trabajos culturales, creativos y académicos contemporáneos en el marco de la agenda neoliberal y el mundo en red. Un ensayo que se pregunta cómo la vocación y el entusiasmo son instrumentalizados hoy por un sistema que favorece la ansiedad, el conflicto y la dependencia en beneficio de la hiperproducción y la velocidad competitivas. La burocratización de la vida de los trabajadores culturales corre el riesgo de neutralizarlos, anulando a los sujetos que debieran dedicarse a investigar y crear, cansándolos de antemano para aliarse y reivindicar, pero también apagando su pasión intelectual. El riesgo es la pérdida de lo más valiosoâ€?: la libertad que convierte a la creatividad humana en algo transformador. Y haciendo uso de esa libertad, justamente, El entusiasmo retrata las formas de precariedad desde lo pequeño, entrelazando la descripción etnográfica con la literaria, de forma que personajes imprevistos, más propios de una novela, entran en juego para reflejar la complejidad del escenario y las contradicciones de nuestro tiempo. Los caminos del diálogo y del pensamiento profundo no suelen funcionar en las redes rápidas y en los tiempos precarios, requieren pausa, tolerancia a la ambigüedad, negociación, empatía€, pero se sugiere aquí que tal vez sean los verdaderamente revolucionarios para quienes crean. Estos procesos de toma de conciencia y frustración describen a una generación de personas conectadas que navegan en este inicio de siglo entre la precariedad laboral y una pasión creativa que les punza (por sentirla, por haberla sentido, por estar perdiéndola"".

Remedios Zafra (Zuheros, Córdoba, 1973) es escritora y profesora de la Universidad de Sevilla, especialista en el estudio crítico de la cultura contemporánea y sobre identidad y género. Es autora, entre otros, de los libros (h)adas. Mujeres que crean, programan, ´prosumen´, teclean; Un cuarto propio conectado. (Ciber)Espacio y (auto)gestión del yo; #Despacio; Lo mejor (no) es que te vayas; y Netianas. N(h)acer mujer en Internet. Su obra ensayística ha sido traducida al italiano y al inglés y ha logrado importantes reconocimientos, como los premios Meridiana de Cultura 2014; de las Letras El Público 2013; Málaga de Ensayo 2013; de Comunicación de la Associació de Dones Periodistes de Catalunya 2010; de Ensayo Caja Madrid 2004; de Investigación de la Cátedra Leonor de Guzmán 2001 y de Ensayo Carmen de Burgos 2000.