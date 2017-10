La historietista Emma Ríos crea "Mirror 1", una "fábula existencialista"

La historietista gallega Emma Ríos vuelve al mercado español del cómic con "Mirror 1", un cómic "bastante existencialista" con dibujos de su amiga Hwei Lim. Juntas, como cuenta a Efe, han querido hacer una "fábula" donde sus personajes cabalgan sobre la delgada línea entre el bien y el mal.

"Teníamos la idea de hacer una especie de cuento, de hecho no queríamos meter violencia. Queríamos trabajar para un público más juvenil infantil, pero contarle historias serias", cuenta a Efe Ríos (Vilagarcía de Arousa, 1976), quien se encuentra metida en la segunda parte de "Mirror", cuya edición en español ha corrido y correrá a cargo de Astiberri (en Estados Unidos la publicó Image).

Con el "elegante" dibujo de Lim (Kuala Lumpur, 1982) Ríos considera que la obra ha adquirido una línea más dulcificada, algo que no hubiera sido así, sino "más visceral", si hubiera sido ella la encargada de dar vida a las extrañas criaturas, animales y sombras que pueblan este mundo instalado en un tiempo a caballo entre el futuro y la fantasía.

"Como Lim le da este tono tan de inspiración lo hace todo con carga de fábula, más interesante", matiza la gallega sobre la parte artística de esta historia.

"Es una carta de amor a cosas que nos gustaban a las dos -describe- La escribí pensando un poco en qué le gusta dibujar a Hwei: animales y personajes lánguidos, como a mí. Al final era buscar puntos en común entre las dos y tratar de establecer un tono en el que no hubiera un bando claro, ningún personaje bueno o malo, sino todos con sus motivos".

Y bajo esta máxima, Ríos ha creado un mundo en el que, aunque diferenciado en bandos, todos sus personajes nos deben llevar a pensar, según afirma, que "a veces, aunque tengas principios y trates de hacer las cosas bien, te puedes equivocar y arruinar la vida de los demás".

Una trama "bastante existencialista" también basada en un gusto común entre ambas: los mangas de los años 70, en especial "Oda a Kirihito" de Osamu Tezuka; una obra que, según describe, aborda al vida de un humano que se va convirtiendo en animal y empieza a perder el amor y el aprecio de sus propios congéneres.

Justo "lo contrario" a Mirror 1, añade sobre esta obra también inspirada en "La isla del Dr. Moreau", de H.G Wells.

"En 'Mirror 1' hemos jugado con ese paternalismo que sentimos hacia las mascotas y sobre qué pasa si se convierte en una persona, ¿vas a ser capaz de tratarla como a un igual? ¿vas a querer ir educándola o tratar de ser un poco condescendiente con ella? Era un poco jugar con esa idea de base", concreta.

Una idea que nació como "proyectito pequeño" para la editorial americana Image para que Lim se diera a conocer allí, recuerda, pero al final yo sabía que ella iba a hacer "una cosa que tanta identidad" que nos llevaría a "volcarnos".

"Lim es muy famosa dentro de la escena de webcómic y tiene sus libros autopublicados. Tiene muchos fans, pero estaba en una escena muy independiente y como Image es tan difusa, porque puedes encontrar cómics de todo tipo, quería traerla para que la conociera un público más amplio y más mezclado", confiesa.

Y es que Ríos, junto a su amigo y compañero de editorial Brandon Graham, "tienen en la cabeza" hacer "un poquito más difusas esas barreras entre el cómic independiente y el popular, y educar a los lectores para que los que estaban acostumbrados al comercial descubran otros autores más interesantes".

Pero la guionista y dibujante también destaca algo sobre su editorial americana: "lo más importante es como tratan a los autores, porque a nivel temas de contrato es lo más limpia en el mercado, todos los autores conservan los derechos la propiedad intelectual, es un buen sitio para trabajar".

"La primera vez que leí un contrato de Image casi lloro, no pensé que pudiera existir algo así, el control de la propiedad intelectual es fundamental, especialmente en Estados Unidos donde el 'copy right' moral no existe", concluye no sin avisar que Lim y ella ya están trabajando en la segunda parte de Mirror.