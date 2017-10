Penélope Cruz afirma que el "abuso de poder" de Weinstein es "inaceptable"

La española Penélope Cruz, que ganó el "Oscar" a la mejor actriz de reparto por "Vicky Cristina Barcelona", producida por The Weinstein Company, dijo que "el abuso de poder" de Harvey Weinstein, acusado de supuestos acosos sexuales, "es absolutamente inaceptable".

"Las historias que han aparecido durante los últimos días sobre Harvey Weinstein me han dejado extremadamente triste y asombrada", indicó Cruz en una nota remitida al portal BuzzFeed News. "Obviamente, yo no conocía esa parte de él", agregó.

"Hemos trabajado juntos en diferentes películas e, incluso si él ha sido respetuoso conmigo y personalmente nunca he sido testigo de ese tipo de actitudes, necesito expresar mi apoyo a las mujeres que han tenido esas horribles experiencias", apuntó la intérprete madrileña.

"Han mostrado una gran valentía al hablar. Ese tipo de abuso de poder es absolutamente inaceptable. Todos, mujeres y hombres, necesitamos enseñar a las futuras generaciones acerca del poder del respeto y de apoyarnos los unos a los otros", concluyó.

El escándalo que rodea a Weinstein no deja de crecer según pasan los días al aumentar de manera vertiginosa la lista de actrices y modelos que han denunciado casos de acoso sexual por parte del que estaba considerado como uno de los productores más importantes de Hollywood.

Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Mira Sorvino, Ashley Judd, Léa Seydoux y Asia Argento son solo una muestra de las mujeres que han denunciado diferentes episodios que van desde presuntos comportamientos sexuales abusivos a supuestas violaciones en los que Weinstein figura como acusado.

Las revelaciones que se han conocido en los últimos días acerca del confundador de Miramax y The Weinstein Company, tras dos reportajes de The New York Times y The New Yorker, han provocado una enorme polémica en Hollywood.

Estrellas como Meryl Streep, Kate Winslet, Jennifer Lawrence y Jessica Chastain han condenado duramente el comportamiento de Weinstein, a las que se han sumado Emma Watson o Cate Blanchett, y actores como Colin Firth, Mark Ruffalo, George Clooney o Christian Slater.

A las condenas de actores de Hollywood se han adherido también la excandidata Hillary Clinton y el expresidente Barack Obama.



La popular modelo británica Cara Delevigne admitió que fue una de las muchas víctimas del acoso sexual.

En un mensaje colgado en su cuenta personal de Instagram, la maniquí e intérprete inglesa, de 25 años, contó cómo Weinstein la citó en una habitación de hotel, donde pretendía realizar un trío sexual junto con otra mujer.

Cuando Delevigne se negó, el productor, que previamente había fanfarroneado sobre otros encuentros sexuales que había mantenido con otras actrices, cuyas carreras supuestamente había impulsado, se abalanzó sobre ella, aunque ésta logró zafarse.

"En cuanto nos quedamos solos, empezó a presumir de todas las actrices con las que se había acostado y de cómo había impulsado sus carreras, y habló de temas de naturaleza sexual inapropiados y entonces me invitó a subir a su habitación", dijo la modelo.

Si bien ella declinó esa invitación en un principio, alegando que tenía que esperar a un taxi, el ayudante del productor la persuadió para que le acompañara, lo que le hizo sentir "muy desamparada y asustada".

"Cuando llegué me sentí aliviada al encontrar a otra mujer en la habitación, lo que me hizo sentir que estaba a salvo, pero entonces nos pidió que nos besáramos y ella empezó a avanzar en su dirección", relató.

Delevigne rememora que en ese punto comenzó a "cantar" en un intento por "hacer que la situación fuera más profesional, como si se tratara de una audición" y dice que el productor le bloqueó el paso e intentó besarla en la boca.

En su mensaje de Instagram, Delevigne, que afirma que fue "reacia" a denunciar la situación porque se sentía "culpable" y por "no herir a la familia" de Weinstein -casado con la diseñadora británica Georgina Chapman, con la que tiene dos hijos pequeños-, urge a las mujeres a "no avergonzarse" a la hora de contar sus historias pues ello "inspirará a otras".