Favila pinta la vida con trazo rápido

Favila pinta la vida alrededor. El rumor de las terrazas, el ambiente de los cafés o la impetuosa creatividad de los músicos de jazz atraen su mirada de artista inquieto y activan esos dedos ágiles con los que toma sin cesar apuntes del natural para sus cuadros. Ahora, en su retorno a las salas, Favila ha seleccionado cuarenta de esos diseños de trazo rápido para formar la muestra "Prestissimo", que se inaugura esta tarde en la sala de exposiciones BBVA de Oviedo (c/San Francisco, 2).

"Son algo más que apuntes, pero tampoco son obras muy enfocadas. Lo que pasa es que a veces considero que son más interesantes los apuntes para pasar a un formato mayor que la obra final, en tamaño grande. Es porque responden más a lo que busco: esa inmediatez, la ejecución rápida... En el gran formato sabes cómo va a quedar el cuadro, pero estos apuntes me sorprenden continuamente. Es algo que también me pasa con la acuarela, que tienes una idea y el agua va provocando otras cosas", reflexiona Favila.

De esa inmediatez viene también la referencia al "tempo" musical con la que titula la muestra: "Otros artistas forman las muestras en base a temáticas, pero aquí los temas son variados, sacados de la vida que me rodea. Lo que los conecta es esa cualidad de la ejecución: como en la música, no se trata tanto de ir más rápido sino de poner más ímpetu, más energía, lo que también da más velocidad al trazo. Dicho de otro modo: la ejecución es rápida porque me interesa, pero lo que busco es hacer obras que me vayan sugiriendo las cosas que estoy viendo en vez de tenerlo todo muy estudiado".

Con esta forma de trabajar, Favila logra capturar instantes y movimientos que se salen de los márgenes habituales de las obras trabajadas en estudio. "Son obras que contienen sugerencias que se salen de lo normal. A veces es una cuestión de movimiento, otras de composición, colorido o, incluso, por algún efecto de iluminación. Es como el fotógrafo que, a veces, capta cosas fugaces", sostiene el artista. "Prestissimo" abre sus puertas esta tarde y podrá visitarse hasta el 3 de noviembre. El horario: de lunes a sábados, de 18.00 a 21.00 horas, y los domingos de 12.00 a 14.00 horas.