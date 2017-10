La ejemplar campaña antigripal de Poreñu

Las campañas de vacunación contra la gripe en Poreñu suelen hacerse en las antiguas escuelas, sede de la Asociación de Vecinos "La Capilla", pero la de ayer era una ocasión especial. Por el recinto fluía el trajín de los últimos preparativos, la atención a los medios de comunicación y la emoción de recibir mañana a los Reyes, que les entregarán el premio "Pueblo ejemplar". Así que buena parte de las dosis acabaron siendo aplicadas en plena calle.

En la convocatoria figuraba la iglesia, la capilla de Nuestra Señora del Pilar, aunque el centro de Poreñu estaba ayer en el entorno de la escuela. Después de vacunar a varios vecinos que no pueden desplazarse fuera de sus casas, la ambulancia se detuvo frente a la escuela y muchos cumplieron con el trámite sin contar con ello. "No tenía pensado vacunarme hoy, pero así no tengo que pedir vez con la enfermera", explicó Marcelino Prida, natural de Poreñu pero residente en Gijón, aunque ahora lleva tres meses en su localidad natal.

También su mujer, María Teresa Villa, aprovechó una ocasión no exenta de humor. Hubo quien bromeó con la disponibilidad de vacunas "monárquicas y republicanas", a lo que Rafael Muñoz respondió tajante: "Yo, la vacuna de Poreñu". Mientras Francisco González, enfermero de Villaviciosa, vacunaba a los vecinos a la entrada de la escuela, en el interior bullía un ritmo frenético. El local social, que abre los fines de semana regentado por uno de los catorce matrimonios que lo llevan de la asociación, ha tenido actividad a diario.

Tras la barra estaba ayer Isidoro Arenas, quien conversaba con Belisario Martínez del Valle, más conocido como "El Peque" y uno de los artesanos que mañana mostrarán su destreza ante los Reyes. Empezó hace cuatro años a tallar "por afición. Por pasar el tiempo y entretenerme. Hago cosuques", explicó el vecino poco antes de entrar en un programa de radio.

Tras días de trabajo muy intenso, "ya está todo más o menos en orden. Las obras ya terminaron y hoy ya pasó el camión limpiando. Mañana pasarán otra vez con la sopladora", explicó la vecina Juli Cardín.

En la Asociación de Vecinos "La Capilla" de Poreñu están, a estas alturas, exhaustos. "Llevamos desde el miércoles 4 todos los días mañana, tarde y noche, algunas hasta la una y media y las dos de la madrugada", explicó Alejo Baños, de la directiva. Están "atacaos", pero muy contentos. "Ha habido algunos momentos de tensión, pero en menos de treinta segundos se solucionaron", añadió Baños.

Por delante queda una larga e intensa jornada, la de mañana, que comenzará con la llegada de los Reyes a Poreñu a las 11.30 horas y el inicio de un recorrido que los llevará, entre otros, por hórreos y paneras, a conocer un taller de madera y taracea, dos mercaos, una sestaferia, la plantación de un manzano, el descubrimiento de una placa conmemorativa, un taller de piedra, una feria ganadera, la visita a una pomarada y recolección de manzanas y la visita a la capilla del pueblo. No faltará detalle en la esperada visita regia.