Burgui: "Cada partido es ahora una final"

"Los goles importantes son los que se consiguen con el Sporting y ojalá vengan muchos en 2017 para ayudar a alcanzar el objetivo". Burgui despidió el año marcando en el partido benéfico denominado "Champions for life" en el que representó al conjunto rojiblanco. Un detalle que el extremeño espera que se convierta en el preludio de un segundo tramo con el cuadro gijonés en el que pueda colaborar en revertir la dinámica negativa de resultados. "Veo al equipo muy motivado, con muchas ganas, sabiendo el partido importante que nos espera en Las Palmas. Sabemos que cada partido es una final. Lo vamos a afrontar así", subraya el atacante del Sporting.

"Estamos ya a cuatro puntos del Leganés. Al Valencia no lo cuento. Hay que ir sumando, porque cada vez queda menos", sentencia Burgui. Una opinión que lleva a cuestionarle sobre si el vestuario considera que la crisis del conjunto che no es suficiente como para considerarlo candidato a la pelea por la permanencia. "El Valencia tiene mucho potencial. Sabemos que va a ir para arriba. Yo no cuento con ellos", subraya el extremeño, a pesar de que los gijoneses están empatados en la tabla con los valencianistas a doce puntos.

Burgui espera que el Sporting sea capaz de detener el sábado el gran nivel demostrado por la Unión Deportiva Las Palmas en este primer tramo de Liga. Los canarios, que llegaron a ocupar el liderato, se han convertido en una de los equipos revelación hasta el momento. "Tienen jugadores de gran nivel, sobre todo por dentro, Tana, Roque Mesa, Jonathan Viera... Ellos ofrecen un juego muy bonito, pero el míster nos está haciendo un trabajo para taparlo", señala el rojiblanco sin desvelar los planes que prepara Abelardo.

El Pitu ya dejó ver en Copa que Burgui podría tener más continuidad ahora como segundo delantero que como extremo. El jugador se ofrece para cualquier demarcación, aunque recuerda alguna de sus preferencias. "Otros años atrás no he jugado ni de segunda punta ni de extremo. Me gusta jugar con libertad, pero el míster me pide otra cosa y es lo que tengo que hacer", concluye.