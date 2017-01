"El Pitu es de los nuestros"

Fernando Losada, portavoz del consejo de administración del Sporting, ratificó ayer, con la boca pequeña, a Abelardo como entrenador rojiblanco. El consejero negó que exista un ultimátum para el técnico si el Sporting pierde en el Benito Villamarín ante el Betis y, aunque lo considera como "uno de los nuestros", su respaldo no fue tajante. "Confiamos en nuestro entrenador y en nuestro director deportivo y el 30 de junio valoraremos la labor de ambos", arrancó Losada. Cuestionado acerca de si esto garantizaba la continuidad de ambos hasta final de temporada, Fernando Losada introduce un matiz interesante: "La del director deportivo, seguro. La del entrenador, la iremos valorando".

Lo que quiso dejar claro el directivo es que la continuidad del Pitu "no es un problema de dinero". Fernando Losada remarca que "el consejo de administración no está atado por el contrato de Abelardo", aunque admite que "el club tiene un tope salarial al que tendríamos que acudir para llegar a un acuerdo con Abelardo, pero no se ha planteado esa situación". El directivo asegura que ayer no se produjo ningún contacto tras el partido entre los consejeros y el técnico, a pesar de que en el último encuentro en El Molinón se explicó que ésta era una costumbre habitual. Los directivos escucharon la rueda de prensa de Abelardo desde la sala que ocupan dentro del estadio.

No sólo la labor de Abelardo estuvo en tela de juicio. También se analizó el trabajo de Nico Rodríguez, del que Losada dijo que "tiene que aportar lo suyo en este mercado de fichajes". Y es que los clavos ardiendo a los que se aferra el órgano gestor del club son "incorporaciones que puedan llegar este mes y la labor del coach". Los directivos parecen convencidos de que el problema es una cuestión del ánimo de los futbolistas, hacia los que no hubo un solo reproche. Al contrario, todo fueron mensajes de confianza hacia "los chavales". Tanto es así, que Losada asegura que el consejo ha visto "una reacción cualitativa en cuanto a la plantilla, al comportamiento de los chavales". Fernando Losada insiste en que "no estamos derrotados, ni abandonados". El objetivo que se marca el club pasa por ganar al Betis para terminar la primera vuelta con los mismos puntos que en la temporada anterior.

También valoró la concentración de protesta contra el consejo que se produjo antes del choque y que dijo "respetar, faltaría más". Losada reiteró la preocupación de la directiva por "la situación deportiva", pero apostilló que "el consejo no mete goles". Por último, dedica unas palabras a la afición rojiblanca, a la que le pide que "confíen en el equipo como lo han hecho siempre. Hay muchas caras nuevas, pero ya van comprendiendo lo que les pide El Molinón, aunque al principio les costó un poco".