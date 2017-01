El consejo rinde cuentas en medio de la crisis deportiva del club

La junta de accionistas de esta tarde llega en un momento inoportuno para el consejo de administración. El punto más polémico de la asamblea será, sin duda, la inclusión de un salario (0,65% del volumen de negocio como máximo) para los consejeros con dedicación plena. Esta medida impopular se agrava por la crisis deportiva en la que está sumido el Sporting y por la falta de liquidez para reforzar el equipo en el mercado de invierno. Será el punto más contestado del orden del día y se esperan con interés las explicaciones de Javier Fernández, quien se estrena como presidente y llevará el peso de la asamblea junto al secretario del consejo, Ramón de Santiago.

Al contrario de lo que sucede en el fútbol, se trata de ver cómo plantean sus argumentos las partes, porque el resultado ya se conoce de antemano. La mesa aplicará el rodillo. Javier Fernández volverá a usar, una vez resuelto a su favor el conflicto judicial con José María González de Caldas, el paquete mayoritario de acciones, las de la sociedad "Por el futuro y la estabilidad del club" (PFYEC). No obstante, la intención del máximo accionista pasa por ofrecer todas las explicaciones que le sean requeridas. Por ejemplo, cómo puede ser que, habiendo presupuestado un superávit de 8,7 millones de euros, se presente un beneficio de 1,5. El presidente ya detalló en una entrevista concedida a este periódico que la diferencia se debe a partidas económicas que no estaban contabilizadas, como Doyen o la indemnización del exdirector general.

La otra gran novedad de la junta será la presentación en la sociedad de la nueva Fundación Escuela de Mareo Real Sporting de Gijón, de la que estará al frente Germán Robles, y en la que participará Unipes.

Al margen de las intervenciones particulares que se puedan producir, el sector crítico al consejo se centra en tres asociaciones. La mayor contestación correrá a cargo de la asociación "Tu fe nunca decaiga", que preside Diego del Valle y que tiene previsto votar en contra de todos los puntos del orden del día. "Votaremos no a las cuentas, porque se presupuesta un beneficio y se ofrece otro mucho menor y también estamos en contra de que reciban una retribución", explica Del Valle. Más prudente es Víctor Sánchez, presidente de Unipes, quien evita desvelar la intención de voto sobre las cuentas, pero adelanta que respaldarán la gestión social del club y apoyarán el proyecto de la fundación del que forman parte. "Creo que las cosas están un poco mejor, pero tienen que explicar algunas cuestiones, por lo que no vamos a anunciar nuestro voto. Lo que sí apoyamos es la gestión social", explica Víctor Sánchez. Por último, la federación de peñas sportinguistas, que preside Jorge Guerrero, no tiene una opinión definida y esperará a escuchar las explicaciones del consejo para emitir su voto. "Vamos siempre de la mano del club, pero queremos oír sus explicaciones", asegura Guerrero.