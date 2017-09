Herrera, técnico del Sporting, confirma la titularidad de Whalley y Quintero y abre la puerta a Calavera y Bergantiños

El Sporting presentará varias novedades en Soria. Dos por las bajas obligadas de Diego Mariño y Álex Pérez, que tampoco se entrenaron ayer y quedaron fuera de la convocatoria definitiva. Y quizá otras dos "en función de cómo pueda estar el campo o de detalles que aprecie en el rival". Paco Herrera quiso ayer evitar las especulaciones y comfirmó las titularidades de Whalley y de Quintero, con lo que también transmite su confianza en estos futbolistas. Además abre la puerta a la titularidad también de Calavera en el lateral derecho y de Álex Bergantiños. La duda se plantea en torno a Moi Gómez, quien está a punto de ser padre. En previsión, Herrera ha citado a diecinueve futbolistas, entre los que no se encuentra Xandao.

"Hacer el mismo once cada semana no es bueno porque alguno se me puede caer", avisa un Paco Herrera que siempre ha defendido la conveniencia de hacer modificaciones. El técnico remarca que "todos se merecen jugar" y puntualiza que "no veo mucha diferencia entre ellos".

El preparador rojiblanco avisa del peligro que encierra el Numancia en su campo. "Me espero un equipo que viene de un partido malo y que querrá rectificar y ser muy intenso, que nos va a apretar la salida de balón y al que no le importa demasiado la posesión", sostiene el técnico, que concluye que el Numancia "es un equipo muy práctico". Herrera avisa a los suyos de que "tenemos que estar muy atentos por detrás del balón". El entrenador rojiblanco no cree que el empate en el derbi vaya a dejar secuelas en los rojiblancos porque "hicimos una primera parte magnífica, de lo mejor en profundidad y llegada". Al técnico, no le preocupa en exceso el bajón tras el descanso porque "son detalles más de cabeza".

Por último, el técnico elogió el gran momento de Carmona al que definió como "un jugador perfecto para nosotros". El técnico valoró su nueva ubicación por dentro, donde le da al equipo "facilidad para hacerlo jugar y para mirar hacia arriba porque su fútbol es imprevisible".

La convocatoria del Sporting para viajar a Soria la forman Whalley, Dani Martín (porteros), Lora, Calavera, Quintero, Barba, Canella, Isma López, Sergio, Álex Bergantiños, Rubén García, Pablo Pérez, Carmona, Moi Gómez, Álex López, Santos, Borja Viguera, Scepovic y Carlos Castro.