Herrera: "El Sporting cada vez hace más y concede menos"

"Ha sido un partidazo". Paco Herrera se marcha satisfecho con el punto sumado en Vallecas. "Creo que el equipo va mejorando poco a poco. Va haciendo cosas mejores durante más tiempo. El Sporting va a más y cada vez concede menos", destaca el entrenador rojiblanco. "Ha sido una buena primera parte, y en la segunda nos han apabullado en el inicio. Nos han metido atrás, Ellos dominaron más, pero las tres ocasiones claras han sido nuestras", añade con la sensación de haber evolucionado tras la mala dinámica fuera de casa ante rivales directos.

"Durante la semana bromeaba con Santos sobre si jugaba de punta o de extremo. Ha salido como delantero porque me parecía que era lo que tocaba, tener un jugador que corriera al espacio, no que recibiera de espaldas. Necesitábamos a alguien que creara esa incertidumbre", explica Herrera sobre una de las principales novedades en el once titular. "No hay ningún problema con Scepovic", añade a continuación, negando cualquier tipo de castigo al serbio por su nula participación. Viguera incluso saltó antes que Stefan, siendo el riojano un jugador de características similares. "Él puede jugar de espaldas y también al espacio. Creo mucho en él y en Castro", afirma.

El entrenador del Sporting explica la opción de optar por una defensa de cinco tras el descanso porque "la búsqueda de soluciones ha estado en cerrar por dentro cualquier balón aéreo y también salir jugándola. La solución no la tenía en el medio del campo y la he buscado desde la defensa para salir jugando con tres".

Lo que más rabia le da a Herrera es la falta de contundencia para detener a Embarba en la acción del gol del Rayo. "Ahí es donde digo que nos pasan por delante como si fuéramos botellas. La jugada tenía que haber muerto ahí", subraya. En todo caso, el técnico rojiblanco cree que es evidente que el equipo ha mejorado respecto a las visitas a Soria y Pamplona. "Tenemos que seguir mejorando detalles", concluye.