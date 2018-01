Baraja: "Hablé con Villa para empaparme de lo que es el Sporting y me dijo: ´Hay que hacer todo lo posible para subir a Primera´"

"Lo más importante es generar un cambio y después de ese estímulo se ha activado una respuesta". Rubén Baraja valora con satisfacción el balance tras su llegada al banquillo del Sporting. Tres victorias en cuatro partidos ejercen como el aval de la reacción rojiblanca, que valora, entre otros temas en una extensa entrevista concedida a LA NUEVA ESPAÑA que mañana será publicada al completo en la edición impresa.

- ¿Qué nota le pone al equipo?

No soy de poner notas y menos en un espacio de tiempo tan corto. El equipo ha creído cada vez más en sus posibilidades y estamos en un proceso de mejora y crecimiento. En el debe tenemos tratar de llevar todo eso a los partidos de fuera de casa.

- ¿Cómo ha sido su llegada a Gijón?

Cuando llegué traté de empaparme de lo que significa el Sporting. Tengo familia aquí y también hablé con excompañeros. Eso me ha ayudado mucho, porque te da diferentes opiniones. Villa fue una de las personas con las que hablé y me dijo: 'Hay que hacer todo lo posible para subir a Primera'. Tengo una relación muy especial con él. Me mandó un mensaje muy cariñoso cuando fiché.

- ¿Hay "caso Scepovic"?

No. Ha sido titular en los dos primeros partidos en los que he estado y ahora he optado por variar de pareja atacante. Stefan tiene que trabajar como otros compañeros. Es importante esa lucha por ser titular.

- ¿Cómo valora el liderato del Sporting B?

Es una noticia fantástica que habla de una buena planificación, no sólo está temporada, también la anterior. Es importante que la distancia entre un primer equipo y su filial sea la menor posible.

- ¿Se vislumbra ya la llegada del derbi?

Somos conscientes de la importancia del derbi asturiano, pero me gustaría disfrutarlo cuando llegue, no ahora.