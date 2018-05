"En el play-off nos deben temer los rivales"

"Subimos seguro. En el play-off nos deben tener miedo los rivales a nosotros. El Sporting no tiene que temer jugar el play-off". Juan Díaz lo tiene claro. Igual que la gran mayoría de aficionados rojiblancos que sueñan con el ascenso. Muchos de ellos aún confiaban antes del partido con un pinchazo del Rayo Vallecano para ascender, pero aún así la Mareona sigue creyendo en un final feliz. "Vamos a ascender a Primera", comentan los pequeños Noa Díaz y Manuel Fernández, que acuden por primera vez a ver un partido del Sporting a El Molinón. "Nuestro jugador preferido es Carmona", señalan ambos niños.

El Molinón no registró una de sus mejores entradas. Hubo 19.846 espectadores. Una cifra notablemente inferior a la de los últimos cinco partidos, y la séptima vez en lo que va de temporada que no se llega a los 20.000 espectadores. "Hay equipo, entrenador y una gran afición. No tengo ninguna duda de que vamos a ascender", señala el joven Víctor Sierra, de Navia, que acudió a ver el partido ante el Granada junto a sus amigos Raúl Mohías, Jairo Fernández, Alejandro García y Víctor Sierra.

El partido ante el Granada era una cita complicada para el Sporting, que acumulaba tres derrotas seguidas. El público sportinguista era consciente de la situación. Y desde el primer momento se volcó en darle apoyo y cariño a su equipo. El gol de Lora fue uno de los momentos más emotivos, con el regreso a la titularidad del madrileño casi ocho meses después, y logrando un tanto cuatro temporadas después. Y con el segundo tanto la afición volvió a creer. "¡Que sí, joder, que vamos a ascender!", sonó con fuerza en El Molinón.

Ese mismo entusiasmo lo trasladaron Fernando y María Rodríguez, padre e hija, que antes del inicio del partido frente al Granada aún confiaban en un final con fortuna, y una ayuda del Rayo, sí que se muestran optimistas para la promoción. "Hay que pelearlo mucho, pero seguro que se conseguirá".