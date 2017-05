Los vecinos rescatan a una mujer del fuego en su casa en Tineo

Parte del tejado y del desván de una casa situada en el pueblo tinetense de El Crucero se incendiaron esta la tarde sin causar daños personales. El fuego se declaró sobre las cinco de la tarde y la voz de alarma la dio un vecino que vio desde su casa el humo y las llamas.

En ese momento, en la vivienda se encontraba una señora mayor, que vive con dos hijos que no estaban en la casa. Ella no se percató de lo que estaba sucediendo hasta que los vecinos la avisaron y la alejaron del peligro.

La chimenea pudo ser la causa del incendio. José Rodríguez, uno de los habitantes de la edificación afectada, cree que lo más probable es que "se produjese un incendio en la chimenea, ya que el fuego parece que empezó en el desván", explicó. La rápida intervención de los bomberos hizo que las llamas no se propagasen por todo el edificio, que calculan que tiene unos 60 años y en su mayor parte está construido de madera.

No obstante, aunque el incendio solo afectó al tejado y el desván, el agua utilizada para sofocar las llamas y el hollín se coló por buena parte de la construcción llegando a la cocina, un baño y varias habitaciones. Aun así, los propietarios pudieron quedarse en la parte de la vivienda a la que el fuego no llegó. "Antes eran dos casas que se unificaron por dentro, así que podremos quedarnos en la parte que el fuego no alcanzó", apuntó Rodríguez. Hasta el lugar del suceso se desplazaron dos camiones de bomberos y la guardia civil.