El dueño de la burra "Margarita" ya fue condenado por dejar morir a una perra

El acusado de dejar morir de hambre a la burra "Margarita" en Lledías (Llanes), ya fue condenado a nueve meses de prisión por no atender a una perra pitbull, que falleció tras sufrir una mamitis. Ayer volvió a sentarse en el banquillo, esta vez en el Juzgado de lo penal número 2 de Oviedo, por el supuesto maltrato infligido a la burra "Margarita", un caso que se conoció en enero del año pasado. La jamelga estaba tan mal nutrida que no podía siquiera caminar. Había desarrollado minitis, una enfermedad de los cascos provocada por la falta de nutrientes, por la que dar un paso para la burra era una tortura, según dijo el veterinario que trató de salvarle la vida. "Es lo más doloroso que puede sufrir un equino", indicó Luis Gonzalo Bernardo, que no ahorró detalles sobre el mal estado del animal. Las últimas semanas de "Margarita" fueron terribles, hasta desarrolló una parálisis cerebral. Sufría una deshidratación tan severa que los sueros que le administraron no evitaron su muerte a los tres días del rescate.



El acusado de dejar morir al animal se lavó las manos. "Yo la compré, pero en realidad era de mi hijo, que tenía 14 años en aquella época", aseguró Iván H. G., de etnia gitana. "La burra se puso mala de un día para otro. Ya vino mal cuando la compré, pero le di de comer y mejoró. Un día no pudo levantarse", relató. "Ni estaba abandonada entre escombros, ni a la intemperie. El día que fueron a buscarla había llovido y por eso había un barrizal", indicó. Papeles no tenía, porque "antes no hacía falta".



Iván H. G. peleó el juicio. Está en tercer grado y conformarse con una condena le llevaría a prisión. Su letrado, Emilio Matanza señaló que no se puede hablar de maltrato, en todo caso abandono o mala nutrición. Al parecer, solo le daba pan. "No sabía qué alimento darle", aseguró el abogado, que pidió la absolución. El fiscal Alejandro Cabaleiro mantuvo 9 meses de prisión, así como el pago de los mil euros que la clínica Mundo Vivo gastó para tratar de salvar a la burra. El fiscal arguyó: "No se entiende por qué se compra uno un animal si no tiene ni pasto ni un lugar para atenderlo".