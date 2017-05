Oviedo se pone bestia

Oviedo se pone brutal este fin de semana. La plaza de Italia del Parque del Oeste será el escenario de un festival de metal, hardcore, punk y algunas de las múltiples y diversas ramificaciones de estos géneros que reunirá a nada menos que a 24 bandas, cada una con un estilo más demoledor que la anterior. Serán más de veintitrés horas de dobles bombos, ritmos pesados, riffs veloces, voces rasgadas y guturales, en las que grupos como "Soziedad Alkoholica", "Angelus Apatrida", "Madball" y "H2O" compartirán escenario. Son algunos de los invitados del "Otero Brutal Fest", una cita musical que va ganando músculo cada año. Sus organizadores esperan que el festival atraiga a unos tres mil espectadores.



Hoy, viernes, será la jornada más metalera, cargada hasta el borde de thrash, un estilo duro, rápido, agresivo y lleno de denuncia social. La descarga la abrirán los ovetenses "Get in Tribal", que exploran sonidos más modernos ligados con el "nu-metal", que demuestran que la cantera asturiana del género está en plena forma. De hecho, el festival contará con una amplia representación de grupos asturianos.



Uno de los primeros aperitivos serán los mallorquines "Trallery", un grupo muy joven que es todo potencia, con canciones con mucho gancho y que tienen un gran futuro por delante. Un par de horas más tarde tomará el escenario uno de los primeros considerados grandes, los americanos "Crowbar", que practican un sludge muy lento, con una afinación muy baja que mezclan con momentos mucho más rápidos, más punkoretas.



Serán el preludio a los vascos "Soziedad Alkoholika", un grupo muy popular, con letras corrosivas, cargadas de ironía y que acaba de publicar un nuevo disco, de titulo "Sistema antisocial", un puñetazo musical contra el sistema capitalista en el que contó, incluso, con la colaboración de uno de los grandes del género, Mark "Barney" Greenway, cantante de los ingleses "Napalm Death".



Desde las islas del "Brexit" vendrán también "Onslaught", un grupo de thrash que ha sufrido muchos cambios en su formación, pero que tiene muchas tablas y canciones de gran calidad. La tanda del viernes la cerrarán los albaceteños "Angelus Apatrida", uno de los grupos españoles con más potencial y con más gancho fuera de las fronteras nacionales. Equiparados muchas veces con los americanos "Megadeth", los hermanos Guillermo y José Izquierdo, líderes de la banda, han conseguido un estilo muy personal y muy reconocible. Han girado con algunos de los más grandes del género y cuentan con tremenda horda de incondicionales. A donde van, llenan.



El sábado, en cambio, habrá una mayor amalgama de sonidos, la mayoría ligados al punk y el hardcore. La estrella de la velada serán "Madball", un grupo que nació como escisión de los conocidos "Agnostic Front", y que suelen también atraer a un público fiel. Los neoyorquinos comenzaron su andadura musical allá por los años ochenta, aunque desde entonces sólo han sacado ocho discos. Todos con un estilo rápido y directo.



Con una fórmula musical muy similar, ese mismo día se subirán al escenario ovetense "H2O", británicos y muy hardcores. Otro de los que más seguidores suelen atraer será "Ignite", un grupo punk de California que destaca por tener unas letras muy comprometidas políticamente y que tiene una buena relación de amistad y colaboración con otros grandes de su género, "Pennywise". Los americanos llevan días inmersos en una gira por la Península y Oviedo será una de sus paradas principales, al día siguiente tocarán en Barcelona.



Ese mismo día destaca también la actuación de los suecos "The Arson Project", un grupo que toca un grindcore muy bruto y que tienen una gran proyección, y la de "Anal Hard", que repetirá en el festival.



Como curiosidad, esta nueva edición del "Otero Brutal Fest" la cerrarán los también suecos "Dr Living Dead", una banda más pegada al thrash, que estaba previsto que tocaran en el festival el año pasado, pero una repentina enfermedad de su batería, que es celiaco y que se hace llamar Dr Slam (no se conocen los nombres reales de los miembros), les obligó a suspender la actuación en el último momento. "Prometieron que volverían este año y así lo han hecho", destaca uno de los organizadores del evento. El festival vuelve a dejar el listón musical brutalmente alto.