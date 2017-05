Cómo ordenar la casa en un día

Ropa de hace ´mil años´, medicamentos caducados, productos de limpieza en los que ni se leen los ingredientes de la etiqueta por el tiempo que llevan guardados, etc. Todos tenemos una larga lista de productos y objetos que solo acumulan polvo y nos roban espacio en nuestra casa y de los que nos queremos deshacer pero nunca encontramos el tiempo ni el modo de hacerlo. Para librarte de la pereza y el dolor de cabeza que ocasiona realizar este tipo de tareas, nosotros te traemos unos trucos para ordenar tu casa en un solo día y así poder relajarte en un entorno limpio y ordenado, no te los pierdas:

1. No guardes cosas que no uses

Papeles, periódicos, revistas€ todo objeto que no vayas a utilizar tíralo, ya que solo servirá para acumular espacio y desorganizar tu casa.

2. Haz la cama

A muchos de nosotros nos da una pereza increíble hacer la cama nada más despertarnos, sobre todo, porque la mayoría de nosotros llegamos siempre con el tiempo justo a los sitios. Para empezar con una rutina de limpieza, no hay nada mejor que, madrugar un poco más y hacer la cama, sin olvidarnos claro de dejarla airearse unos minutos. Procura también no amontonar ropa encima de ella para que no te de más pereza limpiarla.

Getty Images

3. Limpia el baño cada vez que lo uses

Con una limpieza de cinco minutos será suficiente para evitar tener que limpiarlo cada dos por tres a fondo. Además evitarás que los gérmenes y la suciedad se acumulen y se incrusten, lo que te podría llevar horas de eliminar.

Getty Images

4. Recoge la mesa

Limpiar los platos nada más acabar de comer es otro de los grandes retos a los que muchos nos enfrentamos. Si no quieres encontrarte una pila enorme de trastos sucios por limpiar al acabar el día y acumularlos para el día siguiente, o mejor que puedes hacer es levantarte, quitarte la pereza y limpiar los platos y cubiertos que has utilizado.

5. Sigue una regla

Por cada objeto nuevo que entra en casa otro viejo sale. Es la mejor opción para no acumular trastos inútiles por la casa con la insana idea de que ya los usarás más adelante. La realidad es que muchos de los objetos que guardamos no tienen ninguna utilidad más que recolectar polvo y ocupar espacio.

6. No dejar nada en el suelo

En cinco minutos debemos dedicarnos a recoger todas las cosas que están por el suelo, es una de las reglas básicas para mantener tu casa en orden.