Macarena García: "El mensaje de igualdad debe transmitirse desde la infancia"

-Cuánto ha cambiado el cuento€



-Totalmente. Es esencial que el mensaje de igualdad entre géneros se difunda desde el cine infantil para que vaya calando en la siguiente generación: Pitufina es ahora la valiente y la que toma decisiones.



-¿Qué héroes y heroínas tenía de niña?



-Bella o Aladdin me gustaban mucho, pero mi favorita era Pocahontas: salvaje, poderosa, con mucha raza.



-¿Qué valores admira en una mujer?



-Las mismas que en un hombre. Que sea activa, que lleve las riendas de su vida. Que si quiere algo vaya a por ello. Las mujeres somos perfectamente capaces de hacer cosas para las que, históricamente, se ha pensado que éramos inútiles. Ahí está la desigualdad.



-¿Es uno de los asuntos que le indignan?



-Estuve en la manifestación del día de la Mujer Trabajadora contra el machismo y me emocionó ver tanta gente volcada contra algo incomprensible: que sigan muriendo mujeres por violencia de género. Me entristece mucho.



-¿Ese "levar las riendas" al que se refería le ha llevado a participar en proyectos de éxito como las webseries 'Paquita Salas' y 'La llamada'?



-Ambas son idea de los "javieres": mi hermano Javier Ambrossi y Javier Calvo. A ellos se les ocurrió la historia de Paquita, esa insólita representante de talentos, que ha triunfado en internet. Ahí mi aportación es pequeña y hago de mí misma. En 'La llamada' ha sido maravilloso asistir al proceso que la ha llevado del vestíbulo de un teatro a convertirse en largometraje.



-¿Confía en el triunfo de un musical a la española ambientado en un campamento cristiano?



-Creo que va a llegar muy lejos. Está hecho con mucha emoción y pasión y tiene muchas cosas que contar y un mensaje muy libre y claro. Se nos han unido personas estupendas y ha sido como trabajar en familia. Es un proyecto muy personal que me ha entusiasmado.



-'Palmeras en la nieve', 'Villaviciosa de al Lado'€ No se quejará.



-Sigo alucinada de mi buena suerte. Yo quise ser actriz porque amaba esta profesión y sin miedo a trabajar lo que hiciera falta, pero me está devolviendo mi entusiasmo con propina. Soy muy afortunada de haber tenido a gente tan talentosa alrededor de la que pillar.



-Como su hermano, Javier Ambrossi...



-Lo admiro y respeto mucho. Nos miramos con los mejores ojos. Nos han educado de una forma muy bonita y siempre hemos estado muy cerca el uno del otro, y ahora más que nunca. Lo cierto es que me llevo bien con los hombres de mi vida. Por ejemplo, con mi pareja (el músico Leiva), todo está muy bien. Los hombres son más tranquilos, lo suelen ver todo más fácil.



-¿Con las mujeres se lleva peor?



-No, no. Fui a un colegio de chicas toda la vida y mantengo mi grupo de amigas. Somos ocho y seguimos unidas.



-¿Algún lugar que quisiera conocer?



-India. Y Costa Rica. Últimamente todo el mundo me habla maravillas del país, y tengo muchas ganas de conocerlo.



-Una afición que le relaje



-Hacer cerámica. Soy muy adicta.

-¿Cómo se divierte?



-Me encanta el karaoke, ir a conciertos, bailar. Y cocinar.