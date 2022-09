Ricardo Saavedra, profesor de Lengua en el Instituto de Tapia y vecino de El Franco, fue junto con Coral Baz, entonces compañera en el Instituto Carmen y Severo Ochoa de Luarca, uno de los profesores consultados por el Ministerio de Educación para la elaboración del nuevo curriculum que se está implantando con la nueva ley, la LOMLOE. Saavedra, que además es el líder del grupo de rock «Bacotexo» (están preparando su quinto disco y siempre cantan en fala), llamó la atención de los responsables educativos por la metodología que emplea en sus clases y que se va a potenciar con la nueva normativa. Ésta es su visión de la educación:

"La educación tiene que girar hacia un modelo menos memorístico y más práctico, menos teórico y más aplicado, para lograr una enseñanza más enriquecida de cara a las necesidades de las nuevas generaciones. Yo no soy partidario de hacer tábula rasa. No creo que todo lo que se haya hecho no valga para nada, ni mucho menos. No tengo un concepto radical. Pero creo que sí hay que llegar a un modelo donde los alumnos tengan un papel más activo y se puedan relacionar materias con destrezas y habilidades".

"Hay que dar un paso natural hacia un sistema más basado en competencias que en aprendizajes aislados del contexto. Eso es lo que yo hago en clase y estoy muy contento con los resultados. Te pongo un ejemplo con el proyecto que estuve haciendo con primero de la ESO en Tapia. Hacemos entre 2 y 3 proyectos al trimestre en cada clase. Éste en concreto consiste en entrevistar a un personaje histórico o de ficción. Aquí trabajan por parejas. Uno hace de entrevistador y otro hace de personaje histórico o de ficción, el que ellos eligen. Primero tienen que entender cómo funcionan las entrevistas audiovisuales. Luego, tras elegir el personaje, tienen que encontrar información sobre ese personaje en internet o en libros. Después, idear una entrevista con la estructura propia del género. Después, revisar lo que escriben con unas marcas de corrección que yo les doy para que se den cuenta de los tipos de error. Luego tienen que saber pasar eso a un texto digital, con lo que ya estoy introduciendo los aprendizajes digitales con unas pautas de redacción que tienen que saber aplicar. Luego van a la puesta en escena, qué tipo de vestuario, los accesorios, etc… Tienen que aprenderse la entrevista, ensayarla, ver los defectos que tienen y, finalmente, representarla en clase, con lo cual están haciendo todo lo que iban a hacer mediante el libro de texto: están haciendo búsqueda de información, están haciendo escritura manual, escritura digital, están investigando sobre el personaje, aprenden historia, están aprendiendo a hacer entrevistas periodísticas, están aprendiendo a expresarse verbalmente, a representar una pequeña escena teatral.... Al final tienen una nota con unos criterios de cada fase del proyecto y esa nota para mí es equivalente a la de un examen. Sí los examino de algunos contenidos que no se prestan mucho de momento a llevar a proyecto. Por ejemplo, las enseñanzas gramaticales en lengua".

"Con esta metodología a base de proyectos están más motivados. Le ven ‘un sentido’, lo expresan así. Le ven un ‘para qué’ a lo que aprenden. Alumnos que con la metodología tradicional posiblemente suspenderían, con estas metodologías lo tienen más sencillo para aprender y, por tanto, para aprobar. También es válida la metodología tradicional cuando tienen que aprenderse algo. Hay que saber equilibrar".

"Los padres y los alumnos están encantados de la vida. Los profesores somos un gremio en general muy reacio al cambio. En los cursos de formación que impartí con Coral Baz y también en solitario siempre encuentras un porcentaje amplio de profesores que son reacios al cambio. Sí que encuentro muchos profesores disgustados a priori con lo que la nueva ley propone. Tengo compañeros que son buenísimos profesionales y que sin embargo son escépticos con estas metodologías. Les da miedo al cambio, piensan que va a ser bajar el nivel. Y por mi experiencia no es así. Yo creo que los alumnos adquieren más conocimientos. Cuando trabajan para un examen de manera memorística muchas veces estudian cosas a las que luego no le ven aplicación práctica y se olvidan enseguida. Cuando trabajan mediante proyectos ven la aplicación práctica de la teoría y ese aprendizaje permanece más. Es un complemento y un enriquecimiento de las metodologías tradicionales. Nos obliga a ser más creativos, más autónomos, a cuidar las necesidades de nuestros alumnos, no a seguir un libro de texto pase lo que pase".

"Hay un problema atención muy grande en los alumnos, especialmente en los más pequeños del instituto. La generación nacida con internet lo tiene muy difícil con eso. Son capaces de hacer muchas cosas a la vez, pero no son capaces de atender a una cosa a un tiempo".

"Yo soy un pesimista constructivo. Siempre tengo fe en las nuevas generaciones. Creo que tienen ese problema de la dispersión que les puede impedir profundizar en los conocimientos y quedarse muchas veces en la superficie pero, por otra parte, veo que es una generación más audaz de lo que éramos nosotros, más atrevida, con más seguridad en sí misma en general y que tiene a su alcance más información que ninguna otra generación en la historia. Todo eso bien encauzado va a dar unos resultados magníficos en todos los ámbitos".

"En buena medida el problema de atención es efecto de las pantallas, están sobreestimulados desde muy pequeños. Es un reto que hay que intentar afrontar conjuntamente. Ahí debemos tener apoyo de la familia. Con 12 años pueden estar cuatro o cinco horas diarias con una pantalla y eso son cuatro o cinco horas que el profesor no puede controlar. Tiene que ser la familia, aplicando el sentido común, quien les enseñe a que hay que manejar bien la informática y los móviles pero hay que tener un equilibrio".

"Estuve visitando Finlandia, que es la referencia en el ámbito educativo. Allí nos explicaron los profesores que la prioridad nacional es la educación. Nos decían: ‘No tenemos recursos naturales como otros países, así que nuestro mayor activo es nuestro cerebro’. Por eso la prioridad tiene que ser la educación para poder sacar adelante innovaciones. Lo creen de verdad. Si un alumno falta una hora a clase llaman a servicios sociales. Es gravísimo. No hay que copiar a Finlandia porque las circunstancias y la cultura son diferentes pero hay que mirar más hacia un modelo de país en el que la educación sea más prioritaria".