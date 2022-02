Indignación por la exclusión de la mayoría de las razas autóctonas del baremo de daños

El nuevo baremo por daños de la fauna salvaje indigna a los criadores de razas autóctonas porque excluye a la mayoría de ellas, excepción hecha de la cabaña vacuna que sí aparece reconocida y con importantes incrementos para la Asturiana de los Valles y la Asturiana de la Montaña. “No puede ser que Cantabria pague seis veces más por la muerte de un asturcón”, denuncia Germán Concheso, presidente de Fedrastur, la federación que agrupa a los criadores de razas autóctonas asturianas.

La pérdida de la compensación específica que hasta ahora recibía el asturcón es el ejemplo más llamativo de la nueva estrategia del futuro baremo, que todavía no ha entrado en vigor. Pero no es la única decisión que genera malestar. “El baremo excluye toda compensación específica a animales que forman parte de nuestro patrimonio regional, como son el gochu asturcelta, la oveja xalda, la cabra bermeya o la pita pinta”, añade Concheso. El único plus por la pérdida de ejemplares de estas razas en un 10 por ciento en el caso de que los animales muertos estén inscritos en libros genealógicos oficiales.

La muerte de un ejemplar de la raza caballar asturiana por excelencia se paga, según el baremo vigente desde 2017, entre los 400 euros y los 990 euros pero con el nuevo listado de precios se pasará a abonar como una raza ligera más con cantidades entre los 180 euros (a ejemplares de menos de 6 meses a 400 para animales de 3 a 15 años). Es decir, el asturcón pasa ser considerado como un caballo de sierra más, con una valoración inferior a la que, por ejemplo, reciben ejemplares de razas pesadas como el Hispano Bretón o el Percherón. “No lo entendemos, todas las comunidades autónomas de nuestro entorno, Cantabria, Galicia y Castilla y León, dan mayores compensaciones que el Principado”, afirma Concheso, también presidente de la Asociación de Criadores de Ponis de raza Asturcón. Asegura que cuando fueron llamados por la consejería de Medio Rural en los contactos previos a la elaboración del nuevo baremo, plantearon valoraciones que tomaban como referencia las que se abonan en las comunidades del entorno pero no han sido tenidas en cuenta, sin recibir tampoco explicaciones.

“No se puede considerar al asturcón como un caballo de abasto. Ha estado en peligro de extinción. ¿Así valoran el patrimonio de una raza asturiana? Tampoco tiene sentido que el valor de un animal dependa de que le dé muerte un lobo o un oso cuando la pérdida es la misma”, plantea Concheso, que extiende la decepción a la nula consideración que el futuro baremo da al resto de razas asturianas, excepción hecha de las vacas Asturiana de los Valles y Asturiana de la Montaña, que sí ven mejoradas las compensaciones por res muerta. “La cría de gochu, oveja xalda, cabra bermeya, pita pinta o asturcón tiene un trabajo detrás. Para qué sirven los datos que pasamos de los partos y todos los filtro para acreditar el origen genealógico del animal, análisis incluidos”, sostiene el presidente de Fedrastur. “Hay que reconocer todas las razas autóctonas y darles un valor acorde porque se trata de un patrimonio a conservar. La situación del campo ya es insostenible y estas decisiones tampoco ayudan poque además se pretende trasladar el mensaje de que se refuerza el apoyo a todas las razas asturianas”, defiende Concheso.