El futuro del síndico mayor y la subida a los funcionarios cierran el curso político

El futuro inmediato del síndico mayor y la subida salarial a los empleados del Principado serán los principales puntos de interés de los dos plenos extraordinarios con los que se cerrará el curso político en este mes de julio.

La Junta de Portavoces aprobó ayer el calendario definitivo, que prevé la celebración de dos sesiones adicionales a la que tendrá lugar este mismo viernes para que el presidente, Javier Fernández, comparezca y se pronuncie sobre la descarbonización en Asturias.

La Junta de Portavoces, celebrada ayer en el parlamento regional, se prolongó bastante más de lo habitual. Los partidos acordaron habilitar dos fechas para la celebración de sendos plenos: el día 18 habrá uno en el que se someterá a votación la revocación del síndico mayor, Avelino Viejo, así como la aprobación de la lectura única para la ley de medidas retributivas que permitirá subir el sueldo a los empleados del Principado en las cuantías contempladas en los Presupuestos Generales del Estado.

Respeto

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, recalcó que la coalición no apoyará la revocación del síndico "porque no somos independentistas y respetamos el criterio de los servicios jurídicos de la Cámara (en referencia a que los secesionistas catalanes desoyeron los criterios jurídicos de su cámara para llevar a cabo el referéndum ilegal). Reprobamos políticamente la gestión del síndico mayor pero no apoyamos su revocación", precisó Llamazares.

La petición de Podemos y Ciudadanos para que se abra un plazo de presentación de enmiendas, de dos días, sobre esta ley de medidas retributivas ha propiciado que el Pleno sobre esta cuestión tenga lugar el día 24.

Podemos presentará una enmienda para dejar la puerta abierta a la recuperación de la jornada laboral de 35 horas para los empleados del Principado a partir de 2019 mientras que Ciudadanos incluirá otra para habilitar un segundo plan de evaluación para los docentes, que suponga su equiparación, a nivel salarial, con el segundo nivel de la carrera profesional que empezarán a cobrar ya los trabajadores de la administración autonómica.

La Junta de Portavoces acordó habilitar reuniones para aprobar en este mes los dictámenes de las leyes de Transparencia y Transportes, que se votarán en el Pleno ya en el próximo período de sesiones a partir de septiembre.