"Sanción máxima", piden los estudiantes para el profesor que vejó a alumnas de Psicología

"Profesores machistas, se acabó la impunidad", "Fuera machistas de la Universidad" y "Decanato, dimisión", fueron los primeros gritos que se escucharon en la protesta convocada ayer ante la Facultad de Psicología tras conocerse la sanción a un profesor del centro por supuestos tratos vejatorios a sus alumnas. El medio millar de estudiantes y representantes de colectivos feministas y contra el machismo desfilaron después, entre el montaje de los chiringuitos de San Mateo, después hacia el edificio histórico y ante la sorpresa de los viandantes que leían en sus pancartas: "No quiero tu piropo, quiero tu respeto" o "nin pasives ni sumises, estudiantes combatives".

El docente, que habría proferido, de manera reiterada, comentarios de contenido "ofensivo, denigrante y sexista" hacia el estudiantado, volvió este jueves a las clases y esta decisión ha soliviantado la comunidad universitaria. Hay quien dice que en su vuelta a las aulas grabó su lección. Los seis meses de suspensión de empleo y sueldo no son suficientes, a juicio de los alumnos. Y hasta que el fallo no sea firme no acatará la sanción. "Fuera machistas, de la Universidad", "Ningún machista puede educar", gritaron en la concentración de la plaza de Feijoo, a las puertas del centro donde tuvieron lugar los hechos denunciados, y continuaron en sus reivindicaciones hasta el edificio histórico. Allí, aprovechando la participación del Rector en la clausura de los cursos de verano de la Academia de la Llingua, los alumnos abordaron a García Granda para pedirle que se comprometiera públicamente a impedir que el profesor volviera a su puesto de trabajo y y que impusiera una sanción mayor. "No está en mi mano que no esté en clase el lunes", dijo el máximo responsable de la institución académica -rodeado de micrófonos de televisiones nacionales- mientras a su alrededor continuaban gritando "ningún machista puede educar". "Aplique la sanción máxima", le exhortaron. Granda recordaba horas antes, en la inauguración del curso, que hasta que no sea firme la sentencia el profesor no será suspendido. Más comprometido se mostró a aplicar sanciones máximas en circunstancias especiales y en "casos graves", subrayó violentado ante los estudiantes, que también pidieron la dimisión del decano de Psicología.