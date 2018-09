El SOMA, satisfecho, pide que ahora se demuestre el origen del enriquecimiento de Villa

El actual secretario general del SOMA, José Luis Alperi, no podía ocultar ayer su satisfacción al conocer la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo que condena a tres años de prisión a su antecesor en el cargo, José Ángel Fernández Villa, por un delito continuado de apropiación indebida. "Reconoce como hechos probados todos aquellos que aportamos y pusimos de manifiesto desde el sindicato a raíz de la auditoría interna que encargamos", aseguró.

El SOMA decidió analizar sus cuentas y denunciar "el menoscabo" que detectó después de que José Ángel Fernández Villa regularizara 1,4 millones de euros aprovechando la amnistía fiscal. Era necesario saber si ese dinero había salido de la organización, afirmaban sus nuevos dirigentes. Alperi señaló ayer que aún "queda pendiente conocer con exactitud la procedencia de ese dinero, pero ha quedado perfectamente demostrado que no salió del sindicato". Y es que, según explicó, está claro que las cuantías de las que Villa se apropió y que eran de la organización procedían de ingresos legales, como los abonos de Hunosa.

Miguel García Vigil, el letrado del despacho de abogados Ontier, que se encargó de la acusación particular en representación del SOMA, mostró su "plena satisfacción", aunque con prudencia "porque hay que leer la sentencia en detalle". En cualquier caso, indicó que había sido una instrucción muy larga y difícil, igual que el juicio, tanto para él como para la Fiscalía.

Quien también mostró su satisfacción fue Juan José Pulgar, presidente del Montepío de la Minería, la mutualidad que se ha personado como acusación particular en el "caso Hulla", en el que se investiga el origen de la fortuna de Fernández Villa y de José Antonio Postigo, expresidente del Montepío y mano derecha del exsindicalista. "Es una sentencia ejemplarizante, y demuestra que todos los procedimientos de dilación que se utilicen no sirven, porque la justicia acaba llegando". Pulgar destacó que "que las iniciativas judiciales que se han tomado internamente (en el SOMA y el Montepío) y la colaboración con la justicia y la verdad, dan su fruto". También aprovechó para pedir que "se imprima más ritmo a la investigación del 'caso Hulla'".

Los socialistas

El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno del Principado, Guillermo Martínez, indicó que el Gobierno "no comenta las sentencias" judiciales, pero añadió que "consideramos bueno, muy positivo para todos, que la justicia actúe y demuestre que no existen zonas de impunidad: ni en la política, ni en el sindicalismo, ni en la empresa, ni en cualquier otro ámbito".

La secretaria de Organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Gimena Llamedo, incidió en que Villa fue expulsado del partido "de manera fulminante" tras conocerse que se había acogido a la amnistía fiscal. "La FSA siempre dijo que esperaba que la justicia, con total libertad, actuara. Y así ha sido. Por tanto, nuestro máximo respeto a la decisión judicial, que viene a probar que, en Asturias, la justicia es igual para todos".

La oposición

Por su parte, el coordinador general del PP de Asturias, Agustín Cuervas-Mons, aseguró que la sentencia de Villa es "la radiografía de algo que el socialismo siempre ha negado, que son sus casos de corrupción". Y añadió que "muchos deberían pedir disculpas y asumir responsabilidades". Daniel Ripa, secretario general de Podemos en Asturias, señaló que ayer era un día "alegre" para Asturias y "triste para quienes miraron para otro lado". Y añadió que "hasta que no esté en la cárcel (Villa) y devuelva el dinero, no se puede hablar del futuro de Asturias. Estamos demasiado acostumbrados a que quien roba no pague por ello ni devuelva el dinero".

Gaspar Llamazares, portavoz de IU en la Junta General, indicó que las sentencias en "estas materias tan sensibles para la sociedad, deben ser justas y ejemplares". Y afirmó que este fallo debe servir para que las "corruptelas" y la vulneración de la ley por parte de los representantes políticos "se acaben" o "reduzcan al máximo".

El diputado regional de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé afirmó ayer tras conocer la sentencia condenatorio de Fernández Villa, que se "demuestra que era un cacique, con muchos indios mudos y sordos". Añadió que "Asturias necesita saber cómo y porqué logró Villa, cabeza visible del SOMA y del PSOE, acumular tanto poder, que puso y quitó gobiernos locales y autonómicos, y que ha determinado la política asturiana hasta la actualidad". Y remató: "hay que ir mucho más allá porque Villa, y todo el sistema clientelar que le rodeaba, a izquierda y derecha, tuvo un papel fundamental en la nefasta gestión de fondos mineros".

Foro se limitó a decir que "las sentencias se acatan, no se comentan".