Javier Fernández critica las decisiones sobre financiación de Sánchez y espera que cumpla con Asturias

El Gobierno asturiano confía en que Pedro Sánchez cumpla sus compromisos con la región. El presidente del Principado, Javier Fernández, manifestó ayer que "no tiene ninguna razón para pensar" que pueda haber algún desentimiento sobre los compromisos "en materia de infraestructuras, energía o en temas demográficos" que el presidente del Gobierno de España le trasladó en la reunión que celebraron en julio.

Cuando el diputado de Podemos, Enrique López, le reprochó que "la Administración central se burla de Asturias", el jefe del Ejecutivo regional le pidió que mediaran para que su portavoz en el Congreso [Pablo Iglesias] influya para que se cumplan Presupuestos del Estado. "Hay 86 millones de euros pendientes que queremos que se ejecuten", demandó Fernández, quien también se mostró partidario, a una pregunta de Ciudadanos, de reducir aforamientos. "Creo que hay que empezar a cambiarlo en las Cortes y después en las comunidades autónomas", aseveró, "hay un número exorbitado". Fernández fue más allá al ser cuestionado por IU acerca de su balance de los cien días de Gobierno de Sánchez. "En el sistema de financiación ha habido medidas de carácter unilateral con Valencia", planteó y a renglón seguido aclaró: "No estaría disconforme si tiene que ver con la participación del Estado en la Copa América y que no había cumplido. Lo que exigiría es que se actuara así en todos los sitios". Sobre Cataluña, el Presidente del Principado dijo no estar en contra de aquellas cláusulas que aluden a una financiación proporcional a la participación en el PIB o por población. "Eso es legal en un estatuto pero lo estatutos se definen por su territorialidad y fuera de ahí no tienen ninguna incidencia que pueda poner en cuestión la toma conjunta de decisiones", concretó. Por ello, continuó diciendo, "no permitiremos que el sistema se fragmente o se trate de separar".

El tono conciliador del presidente, ayer, durante el Pleno, contrastó con las palabras de la portavoz del PP, Mercedes Fernández, quien aseguró que Asturias "está languideciendo" por lo que desde su formación lo que quieren es "compromisos serios" del Gobierno central, para que cumpla "lo que dejó en orden y presupuestado Mariano Rajoy. Asturias no se puede permitir ni la lentitud ni el engaño ", le espetó la portavoz del PP. A su reproche de la "utopía" que representa pedirle a Sánchez que mantenga sus compromisos con Asturias, Javier Fernández argumentó que el Presidente del Gobierno de España se ha comprometido a seguir el calendario del Ejecutivo de Rajoy "e incluso adelantarse en algunos proyectos".