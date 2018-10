El paro aumenta más en Asturias y el empleo crece menos que en el resto de España, denuncia el PP

El paro aumenta más y el empleo crece menos en Asturias que en el resto de España. Son las conclusiones de la diputada nacional del PP, Susana López Ares, tras la publicación ayer de las últimas cifras sobre la evolución del paro y de afiliaciones a la Seguridad Social. La parlamentaria popular expresó su "preocupación" por la tendencia de las cifras nacionales y en especial de la región, que se sitúan a la cola del país en los indicadores sobre las políticas activas contra el paro. El número de trabajadores en la región ha disminuido en 5.422 respecto a los que había en el mes de agosto, lo que supone un descenso del 1,47 por ciento mientras que en el conjunto del país hay 22.899 trabajadores más. La tendencia interanual también depara cifras peores para Asturias que para el conjunto de España. En los últimos doce meses se han creado un 0,98 por ciento más de empleos mientras que en España el crecimiento ha rozado el tres por ciento en el mismo período.

"El empleo crece menos en Asturias y el paro aumenta más", resumió López Ares que vinculó esos indicadores con el envejecimiento y la falta de oportunidades para los jóvenes en la la región. "No hay crecimiento económico, las políticas de los gobiernos del PSOE no son capaces de generar actividad". La diputada popular sostiene que en el Principado "se utilizan mal los fondos destinados a las políticas activas de empleo" y añadió que el Gobierno de Mariano Rajoy transfirió a Asturias casi 60 millones de euros, de los que la mitad eran para formación y casi la otra para orientación al empleo, sin que esas partidas se hayan traducido en avances significativos. "Asturias no es transparente, ahora no dan ni los últimos datos, y se encuentra en los últimos puestos en los distintos indicadores relacionados con las políticas activas de empleo", indicó López Ares, quien reclamó a Pedro Sánchez que "convoque de una vez las elecciones".