Los políticos asturianos presentaron once denuncias de amenazas y coacción en cinco años

"Las amenazas a políticos en democracia han existido siempre". La delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, respondió con esas palabras a "las inquietudes y temores" manifestados ayer por representantes de las principales fuerzas políticas de la región en la Junta de Seguridad que tuvo lugar en la sede de la Delegación del Gobierno, a raíz del crimen de Ardines y de las denuncias presentadas por concejales en los últimos meses en Riosa y Ponga.

La delegada del Gobierno quiso agradecer "la mesura" de Ramón Argüelles, el coordinador de IU de Asturias, formación de origen de varios de los cargos que han denunciado esas coacciones y del concejal llanisco Javier Ardines, asesinado el pasado mes de agosto en las inmediaciones de su casa, en Belmonte de Pría. Según Losa, Argüelles pidió que no se pongan calificativos y que no se use el crimen de Ardines a la espera de las conclusiones sobre la investigación. "Pondremos todos los medios. la investigación está en curso, recabando pruebas y tampoco se puede explicar mucho más", afirmó la delegada del Gobierno en Asturias, quien detalló que en los últimos cinco años los políticos de la región han denunciado 19 de casos de supuestas amenazas que finalmente quedaron reducidas a once, "porque ocho de ellos no constituían ni falta ni delito", precisó Losa. Entre tanto, el jJuzgado de primera instancia e instrucción de Llanes ha prorrogado un mes más el secreto del sumario por el asesinato del concejal de IU Javier Ardines, perpetrado el pasado 16 de agosto. La titular del Juzgado había decretado el secreto de las diligencias a finales del mes de agosto y ahora se ha prorrogado por otros 30 días más para facilitar las investigaciones que llevan a cabo la Unidad Central Operativa (UCO).