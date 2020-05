Barbón pedirá a la policía que sean "contundentes" en la detección y sanción a quien llegue a Asturias de otras provincias

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha asegurado hoy que va a pedir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la Delegación de Gobierno que sean "contundentes" en el control y la sanción de las personas que lleguen a Asturias procedentes de otras provincias. Una movilidad que en la Fase 1, en la que entra Asturias a partir del lunes, no está contemplada y no es posible realizar.

"El lunes se constituye el comité regional de la desescalada y voy a pedir a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que controlen esa llegada de personas que no son de la región. Aquí no puede venir gente a sus segundas residencias, ni pueden venir personas a pasar unos días desde otras zonas. No estamos en esa fase de movilidad y esos traslados son un riesgo que pueden poner en peligro el control de la enfermedad que ha llevado a cabo Asturias", explicó el Presidente. E insistió en que "pediré que sean contundentes en la acción de control y también en la sanción" de esos visitantes.

El Presidente se alineó así con el proceder del Alcalde de Peñamellera Alta, José Antonio Roque, que denunció ante la Delegación de Gobierno la presencia en su concejo de un ciudadano madrileño que se trasladó cuando el estado de alarma aún no lo permitía.

Barbón agradeció en su comparecencia de hoy el comportamiento hasta ahora de la población asturiana, cuyo éxito más plausible es que la región pueda avanzar en la flexibilización del desconfinamiento a partir del lunes. "Que pasemos de fase no es que lo hayamos logrado todo. Avanzamos, pero podemos retroceder si lo hacemos mal. Hay que tener muy en cuenta las normas de distancia social, mascarillas, medidas higiénicas y no perder de vista el riesgo. Está bien que ayudemos a los sectores económicos que reabren, pero que no hagamos nada que lamentemos luego", expresó Adrián Barbón. Quien invitó a todo el mundo "a que volvamos a dar ejemplo de cómo responde Asturias ante esta nueva situación" en el avance del estado de alarma en la lucha contra la pandemia.