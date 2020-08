La búsqueda con drones del oso "Santiaguín" en Somiedo tampoco da resultado

Otro día más de búsqueda del oso "Santiaguín" sin resultado. El operativo de ayer, en el que disponían de drones con cámaras térmicas, varios técnicos y guardias, no fue suficiente para hallar al plantígrado, atropellado a las diez de la noche del pasado sábado en la carretera AS- 227, que une Belmonte de Miranda con Pola de Somiedo, justo antes de alcanzar el kilómetro 29, en la entrada del pueblo Santiago de Hermo.

No obstante, el operativo, aunque en formato reducido, continuará con la búsqueda hoy y el resto de la semana, sin perder la esperanza de encontrar al oso. Los guardas son conscientes de que las posibilidades de encontrarlo vivo disminuyen con los día porque las lesiones que aparentaba tener la noche del sábado, con el costado derecho fracturado, parecían de gravedad. Sin embargo, no quieren infravalorar la fortaleza que pueden llegar a tener estos animales, y no descartan encontrarse a "Santiaguín" cojeando en unos meses, como opción no descartable.