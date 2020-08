El hípico de Gijón, suspendido por un brote en el entorno de un jinete madrileño

El concurso internacional dos estrellas de hípica que se iba a celebrar este fin de semana en las instalaciones del Club Hípico Astur (Chas) y con el que iba a finalizar la primera edición del Gijón Horse Jumping, ha sido suspendido tras la aparición de un brote con 8 contagiados de covid-19 en el entorno de un jinete madrileño que participó en el concurso previo, disputado entre el 14 y el 16 del presente mes. Ninguno de los positivos se encuentra en Asturias desde hace días.

Según indicó el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gijón, José Ramón Tuero, el primer positivo fue el del hijo de un jinete que asistió a una fiesta fuera de las instalaciones hípicas en un bar de la zona de Somió. Se tuvo constancia del mismo una vez que el afectado ya había regresado a Madrid. En ese momento los organizadores del concurso se pusieron en contacto con las autoridades sanitarias. Con el paso de los días se detectaron otros siete positivos en el entorno del jinete madrileño.

"Ha sido un acto de irresponsabilidad por parte de un chico", indicó Tuero, que insistió en que "en estos momentos ninguno de los positivos está en Asturias" pero, tras una reunión a primera hora de la mañana de ayer con la Dirección General de Salud Pública del Principado de Asturias en la que también participaron representantes del Chas y de la Federación Española de Hípica, se tomó la decisión de que lo más adecuado era suspender el concurso previsto entre el próximo jueves y el domingo.

Tuero insistió en que "en el concurso se cumplió a rajatabla el protocolo y además se recordaba constantemente por megafonía la obligatoriedad de llevar puesta la mascarilla". Según el concejal, a Salud Pública se le plantearon algunas alternativas para salvar el concurso, como que se hiciera sin público o efectuando test rápidos a los asistentes. Pero fueron rechazadas.

"Lo primero es la salud y ante la decisión de las autoridades sanitarias no hay más que decir", zanjó José Ramón Tuero a pesar de que la suspensión de la cita suponga un serio contratiempo.

Por su parte, el presidente del Club Hípico Astur, Jesús Kocina, quiso dejar claro que "el contagio es ajeno al club, en este evento no se ha producido, al menos en lo que sabemos hasta ahora, ningún contagio, aunque sí es cierto que fue entre personas que asistieron al concurso", a la vez que destacó que "no hay ningún asturiano contagiado". Para Kocina, "lo peor no es el daño económico sino el de imagen" y entiende que la Dirección General de Salud Pública "no quiera asumir riesgos, sobre todo ahora, que están volcados en preparar la vuelta a los colegios".

El concurso suspendido iba a contar con la participación de más de un centenar de jinetes y alrededor de 300 caballos de una docena de nacionalidades. La mayoría ya estaba en Gijón participando en los concursos previos y tendrá que abandonar la ciudad sin poder correr esta prueba internacional.