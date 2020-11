Doscientos científicos esperan una subida de sueldo tras dos años

En verdad, no es la primera que CC OO lo hace. El pasado marzo presentó conflicto colectivo contra la Universidad, aunque finalmente se echó para atrás tras obtener el compromiso del equipo de Santiago García Granda de que abonaría en octubre los pagos pendientes. Pero no fue así. “Lo último es que hay un informe jurídico que dice que no ve razones para pagar a los investigadores cuando otras universidades ya lo han hecho. Esto supone una discriminación”, protesta Ángeles Fal, delegada de CC OO.

El estatuto decreta que el salario de los científicos predoctorales “no podrá ser inferior” los dos primeros años del 56% del sueldo establecido para un profesor titular, del 60% en el tercer año y del 75% en el cuarto. Estas cifras implican subidas de sueldos.