Francisco García Campa: “La disparidad académica no se soluciona regalando aprobados, sino motivando”

–Por el fondo y por la forma. Por el fondo porque atenta contra la libertad de las familias a elegir centro . Y por la forma porque se está tramitando en pleno estado de alarma con familias confinadas y la cabeza puesta en otras cosas. No me parece el mejor momento.

–¿Qué es lo peor de esta norma?

–El artículo 109, que elimina la demanda social, de forma que la Administración pública será quien tenga el control en la admisión de nuevos alumnos. Esto quiere decir que, por mucha demanda de plazas que haya de colegios concertados, el Gobierno autonómico podrá decir que no si hay vacantes en centros públicos.

–¿Tiene algo de bueno la reforma educativa?

–Que hace mucho hincapié en elementos tecnológicos. Pero aparece más bien como un deseo, ya que no fija una partida presupuestaria. Para mí hay mucho más malo... Por ejemplo, me preocupan los cambios introducidos en la inspección educativa. Quieren suavizar la parte de oposición para darle más peso al concurso y eso puede llevar a configurar un cuerpo de inspectores con ideología de un lado o de otro.

–¿Cree que peligra la concertada?

–A corto plazo no, pero a largo plazo sí por la crisis demográfica. Volvemos al artículo 109 de la ley. Imagínese que cada vez hay menos niños –que ya está pasando– y que las familias eligen colegios concertados, pero la Administración les deriva a la pública, porque hay muchas plazas vacías. Ya no importa la demanda de los padres. Para el Gobierno es más sencillo despedir a profesores de la concertada, que somos personal laboral, que tocar sus plantillas.

–¿Van a cerrar los centros de educación especial?

–El juego está en quienes dicen que es mentira, escudándose en que no está en el articulado de la ley. Pero está en una disposición y pone claramente que en el plazo de diez años los alumnos con necesidades especiales tendrán que derivarse a los centros ordinarios, convirtiéndose los colegios especiales en un apoyo. Y con menos alumnos....

–¿Qué le parece que la Religión ya no vaya a contar para nota?

–El artículo 27.3 de la Constitución Española recoge que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Por tanto, cada uno es libre de elegirla. El problema está en ofrecer... Ante un patio y una asignatura, ¿qué escogen los estudiantes? Lo lógico era establecer una materia alternativa como hasta ahora con Ética. Con esta medida se ponen en peligro también puesto de trabajo de la pública.

–La ley flexibiliza la repetición...

–Llevo 19 años dando clases en FP y siempre tengo a alumnos de diferente nivel académico. Pero la disparidad no se soluciona regalando aprobados; eso va en contra del sacrificio. La solución es motivar. Y repetir no es un trauma; lo que es un trauma es ver que no tienes herramientas y éstas se consiguen a base de esfuerzo y estudio.