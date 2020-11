La sección segunda de la Audiencia Provincial matiene las condenas de cinco años de cárcel para los hermanos Víctor Manuel y José Roberto Muñiz, administradores de la empresa Igrafo (una de las implicadas en el "caso Marea"), por cinco delitos de fraude fiscal. El fallo, del que se ha sido ponente el magistrado Agustín Pedro Lobejón, rechaza todos los argumentos de las defensas (a cargo de Miguel Valdés-Hevia y Rosa María Álvarez-Linera), salvo en lo referente a las dilaciones indebidas, que el juez termina apreciando, aunque no afecta a las penas impuestas. El proceso fue una pieza separada derivada del "caso Marea".

Las defensas pedían la nulidad del auto dictado por la magistrada titular del Juzgado de lo penal número 3 de Oviedo, María Paz González-Tascón, que obligó a repetir el juicio al percatarse de que una prueba esencial, un anexo de unas mil páginas con más de 200 facturas que acompañaba al informe de los expertos de Hacienda, no estaba incorporada al proceso. De haber continuado el juicio, el ministerio público no hubiese podido continuar con la acusación. Las defensas sostenían que la repetición del juicio causó indefensión. El magistrado Lobejón entiende sin embargo que, al tratarse de una prueba esencial, era lógico que la juez González-Tascón anulase la vista oral para poder reconstruir el anexo. Las defensas indicaban que la suspensión del juicio se había acordado de forma "indebida", pero la Audiencia no aprecia vulneración alguna de precepto legal o constitucional.

Los letrados de los acusados aseveraban además que la sentencia del juzgado penal no estaba suficientemente motivada, per Lobejón estima que el fallo "responde exhaustivamente a todas las cuestiones penales planteadas". También defiende la Audiencia las escuhas que llevaron a destapar el caso, a raíz de descubrirse los posibles desvíos de fondos del Principado por parte de la entonces funcionaria Marta Renedo.

La Audiencia mantiene para los acusados el pago de 1,3 millones de euros, por tres delitos en el régimen de tributación del Impuesto de Sociedades de los ejercicios fiscales 2006, 2007 y 2008 y otros dos delitos por el Impuesto del Valor Añadido (IVA) de 2007 y 2008. La cuota defraudada fue de 247.156 euros en el año 2006, otros 498.484 euros en el año 2007 y 283.428 euros en el año 2008 por el Impuesto de Sociedades. A esas cantidades se unían los 121.956 euros y 137.365 euros de la cuota defraudada por IVA de los ejercicios fiscales de 2007 y 2008.

Víctor Manuel Muñiz fue condenado por su parte a otros cinco años y dos meses de cárcel por la pieza principal del "Caso Marea".