La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) mostró ayer su solidaridad con la hostelería y el turismo de Asturias y reclamó al Ejecutivo regional, en un comunicado público, que “agilice al máximo la apertura de aquellas actividades y empresas que actualmente todavía se ven sometidas a restricciones de apertura al público o directamente cerradas”. También lo reclama para el comercio que continúa cerrado y las grandes superficies comerciales. Se trata de salvar la campaña de Navidad.

FADE solicita expresamente el Gobierno que encabeza el socialista Adrián Barbón que “cuanto antes revise, planifique y articule nuevas condiciones que permitan la apertura de los locales de hostelería”. Y no solo eso, sino que también reclama que “se permita la accesibilidad de turistas, con lo que se reanudaría la actividad turística”. Para la gran patronal asturiana, “de esta forma, este sector podría salvar la campaña de Navidad”.

La organización que pilota Belarmino Feito, y a la que pertenece Otea, hizo también un “llamamiento a la calma y apeló a la responsabilidad para evitar el hundimiento definitivo de este sector”. Por su parte, la presidenta de Foro, Carmen Moriyón, profesional de la sanidad, planteó la necesidad “de una desescalada progresiva” ante “la situación angustiosa de la hostelería”.

FADE valoró la “sensibilidad y capacidad de diálogo” del Ejecutivo regional “atendiendo recientemente las peticiones de otros sectores”, en referencia al pequeño comercio, los concesionarios de automóviles y las mueblerías. Y celebró que se levanten los cierres perimetrales municipales “que a buen seguro contribuirá a facilitar y mejorar la actividad económica”.

La patronal no hace referencia en su comunicado a la invitación de Otea para que participe en la concentración que ha convocado para este mediodía en Oviedo. Quienes ya han comunicado que no van a participar son integrantes de las asociaciones y plataformas de distintos sectores económicos que desde hace semanas realizan concentraciones y manifestaciones y que no pertenecen a la patronal empresarial Otea. Es el caso de Asturias Suma, Hostelería con conciencia y SOS Hostelería Avilés. Las dos primeras han organizado protestas en Gijón, mientras la plataforma avilesina, según distintas fuentes, hará su particular protesta en el encendido navideño.

Los encerrados en La Felguera se desvinculan de Otea porque “nos trataron de radicales, no queremos saber nada de ellos”. La situación es distinta en el Caudal. La presidenta de la Unión de Comerciantes y Hosteleros del Caudal, Loli Olavarrieta, fue clara: “Claro que apoyamos la concentración, porque el comercio también necesita que la hostelería esté abierta”.