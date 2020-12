Advertencia a los amantes de los percebes: su precio va a subir (y mucho) de cara a Navidad

Esta es la previsión que hacen los perceberos. Ayer, en Candás (Carreño), lo tenían claro. El mal tiempo de los últimos días y el fuerte oleaje previsto para lo que resta de semana y para la que viene harán que muchos no puedan faenar en condiciones óptimas. La bajada del rendimiento por el oleaje provocará un descenso de kilos capturados. A menor oferta, mayor ajuste de precios para atender la demanda. Y, así, el coste por kilo de este producto, que ayer en la lonja de Candás se despachó ya entre los 20 y los 30 euros (según el tamaño), se disparará para Navidad.

Adrián Reigada Artime, percebero de Candás, tiene claro que “va a estar complicado para los de lancha, porque no baja de dos metros y medio el oleaje y da bastante viento del Oeste”. Con este pronóstico, la incertidumbre es mayúscula. Y es que a todo ello hay que sumar la situación de pandemia, en la que los bolsillos del grueso de los compradores no están para darse muchas alegrías. “La semana clave del percebe sería la que viene y algo de la siguiente. Normalmente, a mediados de diciembre ya suben mucho los precios, pero depende también de lo que pase en Galicia, donde los partes meteorológicos también dan malo”, añade Reigada

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología no son nada halagüeñas. En las próximas horas se mantiene un nivel de aviso máximo (alerta naranja) por fenómenos costeros con olas de hasta seis metros, y el pronóstico para las jornadas siguientes no es mucho mejor. “Los que vamos en lancha no podremos trabajar. Alguno lo intentará, seguro, pero será muy complicado. Habrá que ir desde tierra”, argumenta Reigada.

A partir de la semana que viene, los perceberos del plan de explotación del Cabo Peñas tienen permitido faenar todos los días hasta final de año, una flexibilización de las condiciones que supone un buen ingreso económico para el sector.

Con todo, adelantar las compras para evitar un desembolso mayor no es indicado. Este producto tampoco se aconseja adquirirlo antes de tiempo para congelarlo, como sí hacen muchos con otros mariscos, como nécoras y quisquillas, comprados semanas antes de que se produzca el alza de los precios. En el caso de los percebes, tal y como explica Mateo González Martínez, trabajador de la Cofradía de Pescadores “Virgen del Rosario” de Candás, lo mejor es comprarlos el mismo día de su consumo, aunque hay otras opciones. “No se recomienda que se congelen, aunque los hay que se podrían congelar. Si al aplastarlos observamos que no sale nada de agua, pueden aguantar varios días en la nevera. Eso es lo que hacen en muchos sitios, como en Puerto de Vega, donde son referentes del percebe en Asturias”, explica González Martínez.

Las próximas jornadas serán determinantes para los perceberos locales, quienes ansían que el oleaje amaine para poder “cavar” (extraer el percebe de la roca) con comodidad y así ofrecer este manjar marino a la previsible alta demanda.