Parón en la Junta para una Navidad atípica

Adrián Barbón | Presidente del Principado

“En Nochebuena seremos cuatro en casa de mis padres”

El presidente del Principado, Adrián Barbón, pasará la cena de Nochebuena en Laviana, en la casa de sus padres y en compañía también de su hermano pequeño. “Seremos cuatro en total”, precisó para, acto seguido, subrayar las diferencias con otros años, cuando “nos reuníamos muchos más”. Al día siguiente, la comida de Navidad será aún más en la intimidad, tan solo con su hermano pequeño en su piso de la barriada de Fontoria Nueva. “Este año las circunstancias mandan y hay que adaptarse a la situación en la que nos encontramos”, afirmó Barbón, que ha trasladado recomendaciones similares en su cuenta de redes sociales.

Teresa Mallada | Presidenta del PP

“Pasaré la Nochebuena con mi madre en el HUCA”

“Como para muchos asturianos, estas Navidades no serán fáciles en mi familia. Mi madre está ingresada en el hospital y pasaré la Nochebuena en el HUCA porque, por supuesto, ella es nuestra prioridad. Pese a estas circunstancias intentaremos que también haya algún momento para celebrar en familia estas fechas, cumpliendo, eso sí, las recomendaciones sanitarias._Trataremos de que los niños, ya adolescentes, puedan disfrutarlas con cierta normalidad pero también con responsabilidad”.

Susana Fernández | Portavoz de Cs en la Junta General

“Entristece no estar con toda la familia, pero no hay que correr riesgos”

Susana Fernández pasará estas fiestas en compañía, tan solo, de su hijo y su marido en su casa de Llanera. No se reunirá, como hacía en otras ocasiones, con sus padres, hermanos ni suegros, “respondiendo a la responsabilidad individual”. Reconoce que le “entristece” no celebrar estas fechas tan señaladas con la familia al completo pero prefiere “no hacer correr riesgos” a los seres queridos: “Lo primero es velar por la salud de todos”.

Daniel Ripa | Secretario general de Podemos

“Iba a quedarme en Oviedo, pero iré con la familia por motivos sanitarios”

Daniel Ripa tenía previsto quedar en Oviedo, pero finalmente irá con su familia a Tudela (Navarra), donde trabaja su madre, por razones de naturaleza médica: su tía abuela está hospitalizada. “Somos una familia muy pequeña, me crié con mi madre, mi abuela y mi tía”, comenta Ripa, que para cenar solo con sus padres ha hecho un autoconfinamiento previo, “limitando en estos días anteriores contactos con los amigos”. Volverá el fin de semana para quedar ya en Asturias.

Ovidio Zapico | Coordinador general de IU Asturias

“Estaré con mi mujer y mi hija, este año no cenaré con mi güela”

“Serán una fechas totalmente familiares, del núcleo central, con mi mujer y mi hija”, resume Ovidio Zapico, el coordinador general de IU de Asturias y diputado autonómico. “No voy a bajar ni en Nochebuena con mi güela y mi padre, ni haré la salida al monte de todos los años con los amigos en esta fecha. Eso sí, saldré a hacer bici de montaña solo y pasaré las fiestas con la mujer y la guaja”, detalló Zapico.

Adrián Pumares | Secretario general de Foro

“Serán las Navidades más extrañas, sin mi familia por primera vez en mi vida”

Adrián Pumares, diputado autonómico y secretario general de Foro, reconoce que serán las navidades más extrañas “sin estar con mi familia por primera vez en mi vida”. Las pasará en su domicilio de Oviedo, junto a su novia, pero no irá a Laviana, su localidad natal, “porque se trata de personas de riesgo”, detalló.

Ignacio Blanco | Presidente de Vox Asturias

“Mi familia la decido yo y no cumplo normas absurdas”

Ignacio Blanco afirmó estar más preocupado por cómo pasarán las Navidades “los asturianos que ya no están, los que han perdido a un ser querido o su trabajo o los autónomos que no tendrán sus negocios abiertos o que tuvieron que cerrar por decisiones absurdas del Gobierno socialista”. El dirigente de Vox se reconoció “un afortunado, que pasaré estas fiestas con mi familia, y mi familia no la decide un Gobierno que en pleno siglo XXI pretende elegir quién es mi familia”. Blanco reivindicó que “mi familia la decido yo y no cumplo normas absurdas que han cerrado negocios y ahora pretenden cerrar familias sin informes científicos al respecto”.