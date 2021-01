Preocupación en Noreña por el temor al aumento de casos en los próximos días

Noreña tiene una incidencia acumulada de casos a siete días de 579 por cada 10.000 habitantes. Y una a 14 días de 695 también por cada 100.000 habitantes. Asimismo, la incidencia de casos de mayores 65 años es de 664, una de las más elevadas de la comunidad autónoma y muy por encima de los parámeros considerados de riesgo elevado por las autoridades sanitarias.

Previsiones

La consejería de Salud del Principado, no obstante, no ofreció ayer más datos sobre el posible incremento de casos en Noreña. No hay tampoco, por el momento, previsión de que la Administración autonómica adopte medidas específicas sobre el municipio, si bien se sigue con atención la evolución de la situación en todos los municipios.