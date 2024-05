Tiroteo en La Felguera: el agresor también encañonó a la esposa del hombre herido, pero "la pistola no funcionó"

Sintió cómo otro coche golpeaba su vehículo en un cruce de La Felguera. Pudo haber sido un accidente más, uno de tantos, pero al bajarse a ver qué había ocurrido, se desató una vorágine de violencia. En apenas unos segundos, el conductor que permanece hospitalizado con el intestino perforado en el Hospital Valle del Nalón, fue atropellado y tiroteado en el abdomen. Y todavía tuvo tiempo para ver cómo el agresor encañonaba a su esposa. El arma (de tipo revólver y bajo calibre) se encasquilló, lo que evitó una tragedia mayor. Así lo relatan los familiares del matrimonio, reunidos ayer en el hospital y que siguen sin explicarse lo ocurrido. "No fue por un simple accidente de tráfico. Fue premiditado; está claro que iban a por él. A matarlo. Pero no lo entendemos porque ni él ni su mujer conocen al agresor de nada".

Exterior del hospital Valle del Nalón, en la mañana de ayer. | M. Á. G. / Miguel Á. Gutiérrez

La Policía Nacional ha intensificado la vigilancia en Langreo para tratar de dar con el agresor, que al parecer iba acompañado por su padre. El presunto autor de los disparos, al que le constan numerosos antecedentes policiales, disfrutaba de un permiso penitenciario que le permite abandonar la prisión para realizar trabajos para la comunidad. Está identificado por la Policía, en busca y captura. La víctima del tiroteo, por su parte, se encuentra estable en planta tras haber sido operada de urgencia en el hospital Valle del Nalón. El hombre, de 40 años, evoluciona favorablemente de los dos disparos recibidos en el abdomen, aunque no se descarta que tenga que volver a pasar por el quirófano.

"Está descansando, adormecido por la medicación", relataban ayer los familiares que esperaban en el vestíbulo de una de las plantas de hospitalización del complejo sanitario de Riaño noticias sobre la evolución del hombre. En medio de la espera no dejaban de hacer cábalas sobre lo que pudo pasar, sin encontrar respuesta: "Es totalmente ilógico".

Choque

Los hechos tuvieron lugar sobre las 13.55 horas en el cruce de la carretera de Pajomal, en el entorno del polígono de Valnalón. Dos vehículos sufrieron una colisión leve en este cruce. El tiroteado salía del cruce, viajaba con su mujer, mientras que el agresor, que iba acompañado por su padre en el coche, iba sentido Valnalón. "Fue premeditado, no sabemos por qué. Es algo ilógico porque no lo conocen de nada". Siempre según el relato de la familia del hombre herido, el detonante "no fue una riña de tráfico porque fue a por él. Lo embistió con su coche y cuando nuestro familiar se bajó a preguntar que había pasado, lo atropelló. Cuando se levantó le disparó tres veces. Uno de los disparos no le dio, pero los otros dos le alcanzaron en el abdomen". La mujer del hombre tiroteado también fue encañonada. No sufrió heridas, pero sigue sobrecogida por lo ocurrido, según relataban este martes sus familiares en el hospital.

"Ella está en shock por todo esto, no da crédito aún a lo que pasó. Lo que nos dice es que solo quería salvar a su marido y escapar de aquella situación. Nos dijo que parecía una película del Oeste, no se explica cómo dispararon a su esposo sin venir a cuento". Como en el caso de su marido, el mal funcionamiento del arma evitó males mayores. "A ella también la amenazaron y la encañonaron con la pistola, pero el arma se encasquilló y como ya había muchos testigos y habían llamado a la Policía se dieron a la fuga. Se salvaron porque la pistola no funcionó, porque está claro que ellos querían matarlos", insistía ayer la familia de la víctima, para añadir que "lo que nos dicen las personas que estaban por allí es que él quería disparar, pero no le iba la pistola. Y también nos dicen que el arma se la dio el padre al hijo".

Búsqueda

Los familiares de la víctima aseguraban este lunes en el hospital que "seguimos con el susto en el cuerpo". El matrimonio tiene dos hijos, que estaban en el colegio en ese momento: "Menos mal que no iban con ellos". "Queremos que la Policía le detenga. No queremos represalias ni nada. Solo queremos que lo cojan y que la Justicia haga su labor. No entendemos la razón de que fuera a por él porque ni él ni su mujer conocen a la persona que disparó".

También espera la familia de la víctima que la evolución del hombre siga siendo favorable. "Estamos esperando a que pasen las primeras horas, que son críticas. Según nos dicen los médicos es muy importante ver cómo evoluciona hoy y mañana porque quizá sea necesario volver a operarlo". La víctima tiene las heridas "causadas por los disparos y muchos hematomas por todo el cuerpo por el atropello. Tiene perforado el intestino. Menos mal que lo puede contar. Esperamos que siga evolucionando bien, ahora está con muchos dolores y mucha medicación".

Las fuerzas de seguridad tienen identificado al agresor y esperan a dar con él para proceder a su detención. Se trata de una persona a la que le constan numerosos antecedentes y que se encontraba en tercer grado penitenciario. En la tarde del lunes debía haber vuelto a la prisión de Villabona. Los agentes ya cercaron en la tarde del mismo lunes la zona de Langreo –el entorno de La Joécara y La Foyaca– en la que reside el sospechoso.

Este martes ha vuelto a intensificarse la vigilancia, según explicaron responsables policiales. "Se han vuelto a desplazar a Langreo, por parte de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR). La investigación continúa abierta".

