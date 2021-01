José Andrés: “Trump ha ido quemando todo lo que iba tocando, como Atila el huno”

–¿Cómo ha vivido la investidura del presidente Joe Biden?

–Diferente a todas. Por la pandemia, por el asalto al Capitolio y por lo que ha estado sucediendo estos últimos cuatro años, un ataque continuo a los valores democráticos. Si ha sucedido aquí puede pasar en cualquier país.

–Usted ha trabajado mucho el tema migratorio. ¿Qué opina de las primeras medidas de Biden?

–La reforma migratoria no es un problema, sino una oportunidad para agarrarse a ella. Hay millones de personas, muchas indocumentadas, que son las que mueven la economía de este país. Si conseguimos unos visados rotatorios, que permitan a la gente entrar y salir, sabiendo que pueden venir seis meses y después regresar a sus países llevándose el dinero ahorrado e invirtiéndolo en sus comunidades, se acabaría con los problemas en la frontera. Da igual el muro que construyas; si la gente tiene hambre lo saltará.

–Biden se ha referido a una «guerra incivil». Usted reside en EE UU. ¿Qué esperanza tiene?

–Parece que el mundo no sabe vivir en una paz romana. Parece que la democracia está bien cuando te va bien, y cuando no te va bien no vale. La democracia nunca ha sido perfecta y posiblemente nunca lo va a ser, pero todos tenemos que trabajar para que cada día sea un poquito más perfecta. No puede ser que tengamos líderes que jueguen con la democracia por sus propios intereses personales o de partido. El país tiene que estar siempre por encima de las personas y también por encima de los intereses políticos. Está muy bien que la gente piense diferente a ti, y hay que respetar al prójimo para que te respeten a ti, pero vamos a empezar a construir, no destruir, porque la destrucción es fácil. Espero que lo que hemos aprendido no sea solo una lección para Estados Unidos, sino para todo el mundo.

–¿Cómo definiría estos cuatro años de presidencia de Donald Trump?

–Creo que ha sido un destructor, ha sido Atila el huno. Ha ido quemando todo lo que iba tocando. Ahora le toca a Biden, una persona madura, centrada, muy de centro y con mucha experiencia política. Creo que es la mejor persona para asumir la presidencia. Alguien que puede reunir a los dos partidos políticos en la misma mesa y encontrar puntos donde todos puedan convivir.