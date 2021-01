Estos son los concejos que se acercan peligrosamente a los cierres perimetrales en Asturias

Lena, Langreo y Aller son, en estos momentos, los tres concejos que más preocupan a los responsables de la Consejería por sus malos datos. En el caso de Lena, su situación es idéntica a la que ayer tenía San Martin del Rey Aurelio. En estos momentos, Lena solo tiene un indicador en rojo (la trazabilidad) que haya cumplido los tres días necesarios para tomar medidas más drásticas, pero los otros tres indicadores llevan dos día sumando malos datos y todo hace pensar que con la actualización de hoy, el concejo entrará en la temida fase "4 Plus". De confirmarse esta tendencia, el cierre del municipio comenzaría el próximo 26 de enero a las 00.00 horas y duraría, como mínimo, 14 días naturales.

La situación de Lena Datos a 22/01/2021 IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. Min.: 75 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Lena ! Últimos 3 días 21/01/2021 Nuevos casos: 6 422,4 371,4 53,2 20/01/2021 Nuevos casos: 15 367,3 236,3 55,2 19/01/2021 Nuevos casos: 4 229,6 168,8 60,4 * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

Langreo es uno de los seis grandes concejos que más preocupan. Al estar en el grupo de los municipios con más de 30.000 habitantes, solo es necesario indicadores negativos en las incidencias acumuladas durante tres días para que salten las alarmas y ahora mismo tiene la trazabilidad y la incidencia en mayores de 65 por encima de los mínimos exigidos. Todo parece indicar que en cuanto se sepan los datos de hoy, mañana estarán en situación de aplicar un cierre perimetral a partir del miércoles. Otra cosa a tener en cuenta es que al tratarse de datos en fin de semana, con menos PCR y datos habitualmente más bajos, puede que la toma de decisiones se retrase hasta el lunes o martes.

La situación de Langreo Datos a 22/01/2021 IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. Min.: 75 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Langreo Últimos 3 días 21/01/2021 Nuevos casos: 9 251,1 467,2 56,9 20/01/2021 Nuevos casos: 6 241,0 427,4 63,5 19/01/2021 Nuevos casos: 19 228,3 397,6 65,8 * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

El caso de Aller es muy similar al de Langreo, pero con la salvedad de que este necesita tener todos los indicadores en rojo durante tres días. Pese a este pequeño margen por ser un concejo de entre 10.000 y 30.000 habitantes, la tendencia hace pensar que mañana o el lunes podrían estar también en la temida fase "4 Plus". Entre los concejos más pequeños, (con menos de 10.000 habitantes), hay varios que empiezan a acumular datos elevados en los niveles de incidencia, como Cudillero. La diferencia es que en este grupo las decisiones no son automáticas, es la Consejería de Salud la que evalúa y tomas las decisiones, como ya pasó con Grado o Noreña.

La situación de Aller Datos a 22/01/2021 IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. Min.: 75 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Aller Últimos 3 días 21/01/2021 Nuevos casos: 8 367,5 287,9 53,2 20/01/2021 Nuevos casos: 4 320,4 223,9 55,2 19/01/2021 Nuevos casos: 4 292,1 159,9 60,4 * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

El director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, defendió en su última comparecencia el modelo desarrollado e implantado por los técnicos de la Consejería de Salud para establecer los parámetros en base a los que se fijan los cierres perimetrales y medidas más restrictivas. Para los municipios más grandes, de 10.000 a 30.000 habitantes, la decisión es automática cuando la incidencia general en 14 días supera los 325 casos por cada 100.000 habitantes durante tres días o más, y cuando en mayores de 65 años se superan los 195 casos también durante tres o más días. Pero además, se analizan la trazabilidad para ver el foco de contagio, y la capacidad de transmisión, que es mayor cuanto mayor es la densidad de población.

“Se incorpora la incidencia a 14 días porque es más estable a la hora de ver el incremento de casos, mientras que la de siete días es válida para ver el descenso de casos”, señaló el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño. Es así como se subsanan los errores que pueda conllevar el retraso en la incorporación de datos a la estadística, replicó Cofiño. Pero además de los criterios objetivos, por si no saltan las alarmas, los rastreadores pueden detectar un foco de riesgo, “y la decisión se puede adoptar sustentada en informes técnicos, claro”, explicó.

Cofiño se refirió a Noreña, y señaló que en los municipios de menos de 10.000 habitantes “las decisiones se toman en relación a la incidencia de casos y con una valoración global de la situación”. El director general de Salud Pública también advirtió de que todos los concejos que entren en la fase “4 Plus” permanecerán con cierre perimetral y medidas muy restrictivas durante 14 días. Pero eso no significa que superado ese plazo se vayan a levantar. “Hay que revisar la situación, porque a veces ese periodo no es suficiente para ver los cambios, aunque son más evidentes en los concejos pequeños que en los grandes”. Esto quiere decir que no se tienen que levantar todas las restricciones, sino que en función de los datos se puede pasar a fases de desescalada. Algo similar a lo que ocurrió cuando finalizó el confinamiento en la primavera de 2020.