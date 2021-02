Cuestionario fin de campaña a García Granda, candidato a Rector: “Aspiro a seguir liderando con flexibilidad, apertura e ilusión”

Santiago García Granda, rector en funciones y candidato en estas elecciones, no para “ni un minuto”. Hasta el punto de que le cuesta encontrar un hueco para contestar a estas cinco preguntas, que llegan finalmente por escrito a través del Whatsapp. El catedrático de Química Física califica de “intensa” una campaña que ha desarrollado en su totalidad desde el despacho del Rectorado. Nunca, admite, había pasado “tantísimas horas” delante de la pantalla de un ordenador, encadenando una reunión tras otra. El causante, cómo no, el covid. Por eso, esta campaña ha sido también la del pincho rápido de jamón york y queso a la hora de la comida. García Granda confiesa que está más tranquilo que cuando afrontó los comicios de 2016, aunque se siente, por haber estado estos cuatro años largos en el sillón de mando, un blanco fácil para las críticas.

–¿Qué hizo en su último día de campaña?

–Ha sido un día de intenso trabajo desde primeras horas de la mañana, sobre todo, atendiendo a los medios de comunicación. Durante el primer tramo de la jornada atendí a los informativos de TPA, a la emisora de Cope y a Radio Asturias, con los que realicé entrevistas en las que repasamos todas las propuestas del programa y la actualidad de la campaña. La mañana prosiguió con sesiones con la sociedad, como la que mantuve con responsables de Compromiso Asturias XXI, y con varios colectivos universitarios, especialmente con la comunidad universitaria de la EPI (Escuela Politécnica de Ingeniería) de Gijón, que sirvió de acto final de campaña.

–¿A qué dedicará la jornada de reflexión de hoy?

–Seguiré trabajando como cualquier otro día en la gestión universitaria como rector, porque la Universidad no se detiene. Mañana (por hoy) tengo una agenda repleta como cada día, con una reunión de rectores de las universidades que componemos el G9 y que tendré que preparar durante la mañana.

"Seguiré trabajando como cualquier otro día en la gestión universitaria como rector, porque la Universidad no se detiene"

–¿Cómo ha vivido estas dos semanas de campaña fundamentalmente telemática?

–Pues con interés, seriedad e intensidad. Con interés por la peculiaridad que tiene este proceso, al tratarse de una experiencia completamente nueva. Con seriedad y mucho cuidado, porque he intentado mantener siempre, en cada mínimo contacto que tuve con periodistas o compañeros y compañeras, las más exhaustivas medidas de protección sanitaria. Y con intensidad, porque han sido muchas las reuniones, los contactos, las llamadas... Nunca antes había pasado tantísimas horas ante una pantalla y una cámara para interactuar con quienes conforman la comunidad universitaria.

–¿Ha sentido el apoyo de esa comunidad académica?

–Sí, lo he sentido. Y además he sentido el interés. El mismo interés que yo tenía en contrastar nuestras propuestas lo he encontrado en el PDI (personal docente e investigador), en el PAS (personal de administración y servicios) y en el estudiantado. Todas las reuniones que mantuve enriquecieron de forma notable mi programa, lo que me hace, sobremanera, ser muy optimista con el futuro que podemos construir en Asturias con estos mimbres: un proyecto universitario vital y exitoso, por muchas dificultades que se nos presenten.

–¿Qué mensaje final le gustaría trasladar a los votantes?

–Sobre todo y por encima de todo, un mensaje de agradecimiento. Todos los logros conseguidos durante estos años se deben al esfuerzo y dedicación de cada persona que integra nuestra comunidad universitaria. Y he tenido el lujo y también el placer de liderar esta institución, que no ha dejado de crecer tanto en cifras e índices como en valores y alianzas. Y espero contar con el apoyo mayoritario de nuestra comunidad académica para seguir liderándolo y gestionándolo con eficacia cuatro años más... Siempre con flexibilidad, apertura y trasparencia, y con mayor dedicación e ilusión si cabe.