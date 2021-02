El alcalde de Siero, molesto por la prórroga de las restricciones

El otro lado de la moneda fue ayer Grado, donde fue acogida con satisfacción la decisión de Salud de levantar el cierre perimetral. “Creo que la ciudadanía lo esperaba ya con ansiedad, pero debemos abordarlo desde la cautela y la responsabilidad porque el virus sigue en nuestras vidas y no lo hemos vencido”, afirmó el Alcalde de Grado, José Luis Trabanco (IU). Grado entró en restricciones el 12 de enero a causa de cinco brotes de coronavirus tras las navidades en los que resultaron contagiadas unas 300 personas.

El regidor moscón señala que están “muy contentos” con la reapertura del municipio pero lo hace con un llamamiento a la prudencia para evitar “recaídas que pongan en riesgo la salud de todos y la economía”. Asimismo, Trabanco defiende las “drásticas” decisiones que se tomaron.

Con optimismo moderado valoró la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, la decisión de mantener 14 días más las restricciones severas en Avilés, aunque con posibilidades de revisar en una semana la opción de abrir las terrazas. “Para nosotros, la situación más crítica es la sanitaria. Hemos empezado a derivar pacientes a Gijón, pero la cola de los efectos de la ola es lo que más nos preocupa; apelamos a la responsabilidad para que todos nos involucremos en salir de esto”, exhortó la Alcaldesa.

Tímida reapertura para la hostelería valdesana

Valdés salió ayer del nivel de riesgo 4+ y en la hostelería lo notaron tímidamente. El presidente de los hosteleros, Evelio Sánchez, asegura que no fue “un boom”. “Notamos algo más de gente, pero todavía se acercan y preguntan si pueden entrar o no”, asegura. No obstante, se muestra contento por la reapertura del municipio y con poder volver a utilizar el interior de los locales, puesto que durante los 14 días de medidas extraodinarias el tiempo no acompañó para poder hacer uso de las terrazas, el único salvavidas de la hostelería junto a los encargos para llevar a casa. “Venimos de 14 días nefastos; ahora estamos contentos porque la incidencia ha bajado y hay que animar a la gente a que vuelva a coger la normalidad y ofrecerles todas las medidas de seguridad”, subraya. Reconoce que en su caso el servicio a domicilio fue bastante bueno, en especial el domingo, día de San Valentín, aunque no comparable con el servicio en el local. Ayer era festivo en el municipio por el Carnaval y el hostelero asegura que en Luarca se podía ver más ambiente en las terrazas. Sin embargo, en otros puntos del concejo, como Cadavedo, esto supuso que la apertura del interior de los establecimientos apenas se notase. Paula Fernández explica que en su restaurante dependen de los trabajadores, por lo que al estar prácticamente todas las empresas cerradas ayer por el festivo, apenas tuvo movimiento. “Llevamos un mes un poco duro; con el cierre de los interiores no acompañó el tiempo así que poco pudimos aprovechar las terrazas”, lamenta.