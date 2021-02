Salud prorroga el cierre perimetral de Oviedo mientras Cangas del Narcea y Carreño esperan la decisión en sus concejos

Los datos de Oviedo, aunque mejoran, siguen por encima de los umbrales máximos que establece el Principado para incluir a los concejos en el nivel "4 Plus". De hecho, es el tercer concejo asturiano con más de 30.000 habitantes (de los seis que existen) en peor situación sanitaria. Mantiene la incidencia acumulada (IA) en 338,6 casos por cada 100.000 habitantes (el máximo es de 325) y más de lo mismo ocurre con la IA en mayores de 65 años, que es de 211,7 casos (el máximo es de 195). La trazabilidad, es decir, el control de los brotes, está ligeramente por encima del nivel mínimo marcado por el Principado con un 75,1 por ciento (el mínimo es del 75 por ciento).

La situación de Oviedo Datos a 15/02/2021 IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Restricciones adicionales Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. Min.: 75 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Oviedo Del 21/01 al 18/02 * al 18/02 * Últimos 3 días 14/02/2021 Nuevos casos: 35 338,7 211,7 75,2 13/02/2021 Nuevos casos: 29 361,0 249,6 74,4 12/02/2021 Nuevos casos: 46 369,6 261,6 72,8 * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

El Observatorio de Salud en Asturias contempla que la IA a 14 días suaviza su decrecimiento, observándose un punto de inflexión en su descenso. Y también se frena el descenso en la positividad.

Cangas del Narcea y Carreño, los siguientes en saber su futuro

Cangas del Narcea y Carreño son los otros dos concejos a los que les toca pasar revisión de su cierre perimetral. El Principado, en las próximas horas, se reunirá con los Alcaldes de estos municipios para abordar su situación sanitaria y, si toca, aliviar las restricciones en estos territorios.

La situación de Cangas del Narcea Datos a 15/02/2021 IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Restricciones adicionales Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. Min.: 75 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Cangas del Narcea = Del 21/01 al 16/02 * al 16/02 * Últimos 3 días 14/02/2021 Nuevos casos: 0 234,9 138,2 100,0 13/02/2021 Nuevos casos: 0 267,3 193,5 100,0 12/02/2021 Nuevos casos: 0 283,5 193,5 100,0 * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

Cangas del Narcea es el concejo con mejor situación sanitaria de estos tres. Encadena cinco días consecutivos con la incidencia acumulada (IA) a 14 días por debajo del umbral máximo. Además, la IA en mayores de 65 años la mantienen por debajo del límite máximo desde hace 19 jornadas. En cuanto a la trazabilidad, es decir, al control de los brotes, llevan once días consecutivos por encima del 90 por ciento, cuando el mínimo requerido es del 75 por ciento. Con ello, el concejo suroccidental parece que está cumpliendo los deberes. Ahora queda que el Principado se pronuncie sobre si aliviará o no las restricciones. De hecho, en las últimas jornadas argumentó que la situación en el municipio cangués era muy variable. Otro dato sobre este concejo son los nuevos casos: en los últimos 14 días se reportaron ocho nuevos, con ocho jornadas en las que no hubo ninguno.

La situación de Carreño Datos a 15/02/2021 IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Restricciones adicionales Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. Min.: 75 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Carreño = Del 04/02 al 17/02 * al 17/02 * Últimos 3 días 14/02/2021 Nuevos casos: 1 638,5 545,5 69,1 13/02/2021 Nuevos casos: 3 648,2 545,5 68,4 12/02/2021 Nuevos casos: 0 735,2 618,2 69,5 * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

El futuro de Carreño parece más claro. Se trata del cuarto concejo de entre 10.000 y 30.000 habitantes con peores registros en cuanto a la incidencia del covid. Así las cosas, la IA a 14 días en Carreño es de casi el doble del umbral máximo, ya que la última cifra publicada por el Observatorio la establece en 638,4 casos por cada 100.000 habitantes. Más de lo mismo ocurre con la IA en mayores de 65 años, que asciende a más de 500 casos (545,4). La trazabilidad también es inferior a lo que marca el Principado como porcentaje mínimo que supone el control de los brotes. En su caso, es del 69 por ciento, cuando tendría que estar por encima del 75 por ciento.

Carreño cumple mañana 14 jornadas de cierre perimetral, mientras que Cangas del Narcea y Oviedo llevan desde el pasado 21 de enero con medidas restrictivas en sus territorios.