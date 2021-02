La "gripe fuerte" que prolifera en Asturias entre los vacunados del covid

A María José Rodríguez la segunda dosis de la vacuna de la Pfizer se la pusieron ayer jueves por la mañana y de madrugada ya se dio cuenta de que esta vez el pinchazo no iba a pasar desapercibido. "Me entraron muchos vómitos y malestar general. Luego ya se sumó la cabeza", relata. En cuanto pudo contactó con la médica de cabecera, que le trasladó tranquilidad porque "me dijo que era muy normal. Que estaba pasándole a mucha gente". Por supuesto, le pidió que estuviera atenta a la evolución del cuadro y que si no pasaba en un par de días, que volviera a contactar con el centro de salud.

"No parece nada grave. Siento el malestar típico del gripazo, así que seguro que será lo de la vacuna, como dice la médica", explica la afectada que sabe que son muchos los vacunados que han experimentado lo mismo que ella. Y puede que sean muchos más, a medida que la vacunación siga haciéndose extensiva a más grupos de población y grupos que, precisamente, ni están en entornos hospitalarios ni en entornos geriátricos donde los cuidados los prestan los especialistas. Ahora le va a tocar a mucha gente pasar en sus casa esos "efectos adversos" que según los expertos no tienen gravedad en la práctica totalidad de los casos.

En Asturias ya son más de 35.000 personas las que tienen puestas las dos dosis de vacunación con la que se está frenando la afectación del covid-19. Y más de 113.000 las dosis entregadas en la región de tres tipos de vacunas diferentes, de las que ya se han puesto más del 75%.

Cada vez más gente está involucrada en una vacunación sobre la que, lógicamente, surgen muchas dudas. Y las enfermeras de los equipos de vacunación están acostumbradas a lidiar con esas dudas de las que aquí se muestra un catálogo, con sus correspondientes respuestas.

¿Una persona con COVID puede vacunarse?

La respuesta es no.

¿Una persona que ha pasado COVID puede vacunarse?

Sí, puede hacerlo y, de hecho, debe de hacerlo –siguiendo los turnos establecidos– porque la inmunidad que da haber superado la enfermedad va decayendo con el paso del tiempo.

¿Cuándo se alcanza la inmunidad?

Tienen que pasar entre siete y diez días de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna para que el fármaco provoque el efecto buscado de inmunidad.

Un paciente que usa Sintrom (u otra clase de anticoagulante), ¿puede vacunarse?

Sí. La vacuna no está contraindicada para esos pacientes, si bien se recomienda que avisen previamente al equipo de vacunación, porque utilizará una aguja “de menor calibre” para la inyección.

¿Cómo se combate el dolor local en el brazo causado por el pinchazo?

Si se trata de una leve molestia, se suele recomendar utilizar hielo, envuelto en un paño –útil tras la administración de todas las vacunas– y colocado encima de la zona afectada.

Y en caso de dolor muscular o de cabeza, ¿se puede tomar algún fármaco?

“Si se tienen cefaleas, les decimos que, si es fuerte, se tome el analgésico que use habitualmente: paracetamol.

¿Qué contraindicaciones tienen las vacunas contra el COVID?

De momento, la única contraindicación es una reacción alérgica grave a algún componente de vacuna, que el solicitante debería de conocer. Tampoco está indicada (a falta de ensayos clínicos finalizados) en niños ni embarazadas.

¿Tienen los mayores más molestias tras la vacuna?

De momento, según la observación de diversos equipos de vacunación españoles, los efectos secundarios se dan más en gente más joven que mayor y al completar la segunda dosis de la vacuna.

¿Es muy habitual tener reacción a la vacuna?

Solo mil quinientas personas de entre más de un millón de las que ya se han vacunado en España han notificado algún tipo de “acontecimiento adverso” a las vacunas Comirnaty y Moderna; es decir, un 0,15%.

¿Qué efectos puede producir la vacuna?

“Algunas de las reacciones observadas son dolor muscular, dolor de cabeza, cansancio e incluso febrícula, pero que suele durar solo uno o dos días y normalmente no impide hacer ‘vida normal’. En casos muy excepcionales se tuvieron que meter en cama y a casi ninguno le duraron los síntomas más de un par de días”, explican

Siguientes grupos de vacunación De 70 a 79 años De 60 a 69 años Menores de 60 años con condiciones de riesgo alto de padecer enfermedad grave por la covid De 45 a 55 años Siguientes grupos de vacunación De 70 a 79 años De 60 a 69 años Menores de 60 años con condiciones de riesgo alto de padecer enfermedad grave por la covid De 45 a 55 años Siguientes grupos de vacunación De 70 a 79 años De 60 a 69 años Menores de 60 años con condiciones de riesgo alto de padecer enfermedad grave por la covid De 45 a 55 años

¿Algún otro efecto?

“Un efecto secundario mucho menos frecuente pero que es importante comentar para evitar sustos y que en algún caso (muy pocos) nos comentan inflamación en algún ganglio –normalmente la altura de clavícula o axila– que suele volver a su estado normal en 2 o 3 días”, asegura una experta.

¿Cómo pueden saber cuántas personas tienen molestias después de la vacuna?

Se realizan informes de Farmacovigilancia sobre Vacunas COVID-19 de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Este organismo realiza una valoración permanente de los casos notificados.