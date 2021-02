“Nunca permitiremos que Podemos entre en el órgano de gobierno de los jueces”

Jaime de Olano (La Coruña, 1970), diputado del PP por Lugo y vecino de Viveiro, vicesecretario general de Participación del partido, visitó el comité ejecutivo autonómico del partido en Asturias, escenificó el sustento de Génova a la nueva dirección popular en Gijón y trató de apretar las filas contra el Gobierno y lejos de Vox.

–La renovación del Consejo General del Poder Judicial ha vuelto a embarrancar en los vetos cruzados. ¿Hay salida?

–Desde hace dos años hemos dejado claro que hay que despolitizar el órgano de gobierno de los jueces y que es innegociable evitar las puertas giratorias en la justicia. Tampoco permitiremos nunca que Podemos entre en el Consejo, porque es un partido radical y populista que defiende a los violentos, ataca a los jueces que dictan resoluciones que no les gustan y tiene la vocación de acabar con lo que despectivamente llama régimen del 78. Si Sánchez quiere introducirles en la ecuación, querrá decir que no quiere llegar a un acuerdo con el PP, que opta por la radicalidad. No somos responsables de que este acuerdo no haya llegado a buen puerto. No se puede utilizar esta negociación sobre el poder judicial para que Sánchez solucione sus problemas en el Gobierno.

–Esa es una lectura. La otra dice que el PP veta al juez de la Gürtel.

–No. El PSOE propone al juez De Prada para el bloque de juristas de reconocido prestigio, que en ningún caso está reservado para magistrados. Tendría que ir en todo caso en este bloque de jueces, pero ni sus propios compañeros le han votado, al margen de que el Supremo le ha ordenado retirar párrafos de esa sentencia que usted menciona y ha decretado que vertía opiniones personales en sus resoluciones.

–Ustedes marcan distancias con Vox mientras en Asturias el PSOE les acusa de ir de su mano. ¿Le encaja?

–En las asambleas legislativas a veces tu voto coincide con partidos antagónicos a ti. Vox también ha votado con Bildu en el Congreso y en ningún caso nadie del PP dirá que son lo mismo. Cuestión distinta es si se gobierna con ellos, pero por mucho que lo diga el PSOE esa situación entre el PP y Vox no se da. El PSOE no sólo gobierna España con un partido de extrema izquierda, también está en otras instituciones con ERC o con Junts per Catalunya… Con lo peor que existe en la política nacional. No hay manera de disimular que estamos ante el presidente más radical de los cuarenta años de democracia. El que ha cambiado es el PSOE de la mano de Sánchez. Ha dejado de ser el de gente como Javier Fernández y ahora es el partido sanchista, que pretende disimular la radicalidad a base de propaganda.

–Habrá quien vea en su alegato que después de las elecciones catalanas tienen un poco de miedo a Vox.

–En ningún caso. Yo vengo de Galicia, donde no estamos preocupados por Vox, porque sacó cero escaños. Si en general ningunas elecciones autonómicas son extrapolables, las catalanas en mucho menor medida.

–¿Tienen alguna posibilidad los que propugnan una fusión con Ciudadanos?

–El PP tiene su proyecto, su línea programática e ideológica marcada desde hace tiempo y es la que estamos siguiendo, por más que les pese a quienes hablan de bandazos del PP. Estamos ahí, como única alternativa posible a gobiernos de izquierda radical como el de Sánchez. La alianza del PP ha de ser siempre con sus votantes.

–Parece que a Alberto Núñez Feijóo no le ha gustado la mudanza de Génova 13.

–El traslado tiene todo el sentido del mundo. La forma de trabajar ha cambiado, las organizaciones se trasladan de vez en cuando. En el edificio nos sobra espacio y entra dentro de la normalidad. Allí se han vivido momentos muy felices para el PP y da cierta pena, pero eso se compensa con la ilusión de una nueva sede en la que recomenzar o continuar con la labor de los que han hecho del PP el primer partido de este país.

–Eso ha vuelto a desatar los ecos de las luchas de poder en el partido, alguna crítica de Isabel Díaz Ayuso... ¿Hay caso?

–Si se analiza la trayectoria de Alberto Núñez Feijóo se ve que siempre ha cumplido con sus compromisos. Adquirió uno con los gallegos, renovado ya por cuarta vez, y estoy seguro de que lo volverá a hacer. Es un hombre de palabra y no se puede imaginar lo bien que nos sienta a los gallegos tener un presidente como él.