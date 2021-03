La vacuna derrota al covid en las residencias: ocho casos en una semana

La Consejería de Salud anunció ayer que, por segunda semana consecutiva, no ha detectado en las residencias brotes de coronavirus (que implican más de tres casos). ¿El “culpable”? Sin duda alguna, la vacuna del covid-19, que comenzó a ser aplicada el pasado 27 de diciembre y que ya ha sido administrada a la mayor parte de los residentes y cuidadores. En concreto, al 89,2 por ciento de los ancianos institucionalizados, según precisó ayer el consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, quien indicó que este porcentaje está por encima del nacional, que se ha quedado en el 85,1 por ciento.

Sin embargo, la vacuna no logra evitar todas las muertes, y menos en personas de edades muy avanzadas. En el periodo citado –del 23 de febrero al 1 de marzo– se produjeron en las residencias de mayores de Asturias diez defunciones de personas que habían dado positivo en las pruebas PCR. Las vacunas aplicadas en los geriátricos –las de los laboratorios Pfizer y Moderna– prometen unas tasas de eficacia del 95 y el 94 por ciento, respectivamente.

En los primeros cribados que se han llevado a cabo en lo que va de esta semana (como todas las primeras semanas de cada mes) se han detectado solo cuatro positivos. Dos son de cuidadoras que no se habían vacunado: una por estar embarazada y otra porque rechazó la inmunización. Y los otros dos de residentes que sí estaban vacunados y en los que se considera que la inmunización no funcionó. En ambos casos, apenas desarrollaron síntomas y los test PCR desvelaron una carga viral muy baja. La Consejería de Salud ha cambiado el protocolo. En adelante, en lugar de realizarse dos cribados mensuales en las residencias, solo se hará uno, salvo a los que no se hayan vacunado, que seguirán sometiéndose a dos test al mes.

Ya semanas atrás se había percibido con nitidez la caída de las muertes en las residencias de mayores de Asturias. Un descenso que ha impactado de manera muy profunda en la mortalidad global por coronavirus. Según los datos del Ministerio de Sanidad, la cifra de víctimas de la pandemia en el Principado asciende a 1.780; según la Consejería de Salud, que aplica criterios menos restrictivos, son ya más de 2.100. Esta última cifra se aproxima mucho al dato de sobremortalidad global –por todas las causas– que registra el Instituto de Salud Carlos III.

Si en el citado “noviembre negro” del covid fallecieron en la región 596 personas por infección del virus chino, en enero de este año fueron 194 y en febrero 203, según datos del Ministerio de Sanidad, pese a que las curvas de incidencia de la segunda ola –la del pasado otoño– y de la tercera –la de este invierno– alcanzaron alturas muy similares. La caída de la mortalidad está siendo mucho más pronunciada entre residentes de geriátricos que en el resto de la población.