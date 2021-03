Absuelta una pareja de las Cuencas acusada de abusos a la hija de 6 años de ella

La sección segunda de la Audiencia Provincial ha absuelto a un vecino de las Cuencas de los abusos sexuales a la hija discapacitada de seis años de su pareja de los que era acusado. La mujer también ha sido absuelta de permitir los hechos. De esta forma se cierra una pesadilla que se inició en septiembre de 2017, cuando la menor, durante unas vacaciones en casa de la familia paterna –sus padres estaban divorciados– aseguró a sus primas que el novio de su madre “le había hecho lo que hacen en la tele”, en referencia a la serie “La que se avecina”, donde dos personajes mantenían relaciones sexuales. La abuela materna, en malas relaciones con su hija, presentó denuncia ante la Policía.

Tres años y medio después de la presentación de la denuncia, que tuvo como consecuencia la retirada de la custodia de la menor a la madre –se entregó a la abuela materna–, el tribunal ha determinado que tales hechos no se produjeron: no hay prueba física alguna de los abusos, y la menor, que sufre un trastorno madurativo y del lenguaje, fabuló lo que dijo.

Los acusados, defendidos por los letrados Pedro Paulino Sánchez, del despacho Asturlex, y Óscar Roces, se enfrentaban a penas duras. El fiscal pedía para el hombre 12 años de cárcel y cinco de libertad vigilada, así como quince de alejamiento y el pago de 6.000 euros de indemnización. La acusación particular –ejercida por el padre– pedía 16 años para el hombre y siete para la madre, con la retirada de la patria potestad durante ese tiempo.

El caso ya fue sobreseído en 2018 por el Juzgado número 4 de Oviedo, pero reabierto por orden de la Audiencia. La sección segunda establece no obstante en la sentencia, del pasado 4 de marzo, que las indicaciones de la menor son vagas e imprecisas, y que hace referencia a conceptos que no comprende. “El empleo de términos metafóricos, sin descripción de las acciones implicadas, hacen altamente improbable que la agresión sexual hubiera tenido lugar (...) no mostró reacciones de bloqueo o rechazo asociadas al relato, sino una actitud divertida”, dice el fallo. La Audiencia no descarta, además, que la menor hubiese fabulado su relato a raíz de ver un vídeo pornográfico accidentalmente en el móvil de su padre, hecho por el que los acusados le pidieron que tuviese más cuidado. El fallo revoca las medidas que dieron la custodia de la menor a la abuela materna.