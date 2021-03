¿Qué pasa en Asturias si no me quiero vacunar con AstraZeneca?

Muchos ciudadanos han expresado estos meses sus dudas con respecto al proceso de vacunación. A pesar de las evidencias médicas y científicas y de que la gran mayoría quiere vacunarse para luchar contra la pandemia, más de 3.000 personas han rechazado la inmunización en Asturias desde que el 27 de diciembre se comenzara administrando una vacunación que se ha mostrado efectiva: las residencias geriátricas llevan 40 días sin brotes.

La gran pregunta ahora es... ¿qué sucede si ahora no me quiero vacunar? "Las vacunas no se eligen. Se determinan en la estrategia nacional", explican desde la consejería de Salud del Principado de Asturias. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, recordó hace días que la vacunación en España no es obligatoria. Todo el mundo tiene, eso sí, derecho a cambiar de opinión. "Si luego cambian de opinión, se les vacuna, tal y como determina la estrategia nacional", aseguran desde Asturias. Cada área decidirá luego si esa persona se vacuna en el momento que cambia de opinión o si se va al final de la lista.

Lo cierto es que el porcentaje de personas que se han negado a inocularse la dosis correspondiente es pequeño. "Yo me siento un privilegiado y tuve un poco de efectos secundarios pero me veo como uno del tres por ciento de la población mundial que ya puede ser inmune al virus", comentaba esta mañana uno de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de El Natahoyo que ya se ha puesto la primera dosis.