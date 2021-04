Los asturianos, en una montaña rusa de temperaturas en primavera

“Hace un frío que pela. Será para que no nos acostumbremos al buen tiempo de primavera...”. Así reflexionaba, con ironía y cierto mal humor, este martes una asturiana en pleno centro de Oviedo, en torno al mediodía, cuando los termómetros rozaban a duras penas los 10 grados. Nada que objetar si no fuera porque hace una semana la cifra se duplicó y los termómetros superaron con creces en plena Semana Santa los 20 grados en toda la región, lo que animó a muchos a darse el primer chapuzón en el aún gélido Cantábrico o a disfrutar sobre la toalla de los rayos del sol. Fue por poco tiempo, pues el Nordeste sopló con fuerza y no permitió olvidar el frío, pero a buen resguardo fue posible disfrutar ya del primer calorín de la primavera.

Nada que ver con la estampa de los últimos días, más bien heladores y que han obligado a muchos a guardar la ropa de entretiempo y echar mano de la de invierno: es una montaña rusa de temperaturas primaverales en el Principado.

Menos aún hay comparación con la situación que se afronta en la mitad sur del país. De Madrid para bajo los españoles buscan desesperados el abanico; de la capital para arriba, lo que cotiza al alza es un buen abrigo y un par de guantes. Una estampa que se repetirá este miércoles y en lo que resta de semana, porque si bien las temperaturas se recuperarán algo en el Principado, estarán bastante alejadas de los registros de los que disfrutan las regiones sureñas.

La temperatura máxima de este martes se fueron unos nada desdeñables 30 grados en Játiva (Alicante), pero es que en el resto de la Comunidad Valenciana, en Andalucía o Murcia los termómetros anduvieron por ahí.

Queda esto muy lejos de los 14,1 grados alcanzados en Ibias, la máxima de Asturias, donde Pajares registró la mínima de la jornada, a 1, 1 bajo cero. Lejos, pero no mucho, de la mínima en España, en el Pirineo leridano: 5,6 bajo cero.

Con todo, lo que está claro es que los vaivenes del tiempo meteorológico en Asturias esta primavera hacen honor a la estación, famosa por su inestabilidad. Las previsiones para lo que resta de semana es que las temperaturas se recuperen algo a partir de este jueves, si bien la previsión de lluvia es elevada hasta el domingo. En el resto de España, cuanto más al sur, más se prevé que suban los termómetros, en cuanto a las temperaturas máximas, si bien las mínimas seguirán siendo bajas, sobre todo, en el interior del país.