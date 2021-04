Mieres, abocada a un cierre perimetral del que Siero podría salir en los próximos días

En el caso de Siero, los indicadores no han dejado de mejorar desde el pasado miércoles, cuando una subida de los contagios dio al traste con las aspiraciones del concejo de que el cierre perimetral terminase a tiempo para los Güevos Pintos. Algo que finalmente no pudo ser. El concejo lleva seis jornadas consecutivas por debajo de los 325 casos de incidencia acumulada (IA) a 14 días y solo necesita una jornada más para cumplir los criterios de Salud para salir de la fase "4 Plus". De confirmarse los buenos datos mañana, el Principado podría decretar el fin del cierre perimetral a partir de este sábado.

La situación de Siero Datos a 07/04/2021 IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Restricciones adicionales Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. Min.: 75 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Siero Del 20/03 al 16/04 * al 16/04 * Últimos 3 días 06/04/2021 Nuevos casos: 9 253,5 182,1 74,5 05/04/2021 Nuevos casos: 13 261,3 163,9 71,2 04/04/2021 Nuevos casos: 3 267,1 127,5 74,3 * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

Mieres, en cambio, lleva varios días en una senda muy preocupante. Los malos datos de los últimos días han colocado al concejo al borde del cierre perimetral. Una medida que podría tomar mañana el Principado y que podría estar en vigor desde este domingo, 11 de abril . Mieres lleva dos días en niveles de "4 Plus". Concretamente, el concejo registra una incidencia acumulada a 14 días en mayores de 65 años de 248 casos por cada 100.000 habitantes, un dato que debe estar por debajo de los 195 para evitar restricciones adicionales. Mieres, en el grupo de los concejos de más de 30.000 habitantes, solo necesita incumplir uno de los indicadores de incidencia acumulada y tener la trazabilidad por debajo del 75 por ciento para que el Principado tome medidas. En estos momentos, la capacidad de trazar los contagios en su área sanitaria está en el 65,8%. Muy por debajo del umbral. Preocupa también la positividad (ayer por debajo del 8 por ciento) que ha registrado jornadas cercanas al 10%.

La situación de Mieres Datos a 07/04/2021 IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Restricciones adicionales Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. Min.: 75 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Mieres ! Últimos 3 días 06/04/2021 Nuevos casos: 14 289,8 248,0 60,6 05/04/2021 Nuevos casos: 4 252,9 209,9 66,9 04/04/2021 Nuevos casos: 11 247,6 190,8 64,9 * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

Estas son las medidas de la fase "4 Plus"